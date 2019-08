Prepara Gobierno perdón a presos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un proyecto de Ley de Amnistía que contempla el perdón de presos por delitos menores.

La iniciativa, que el Ejecutivo federal enviará al Congreso el primero de septiembre, no prevé beneficiar a los grandes criminales sino a aquellas personas que fueron acusadas injustamente o bien que no tuvieron recursos para una defensa adecuada.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, confirmó ante la bancada de Morena en el Senado que sí habrá una Ley de Amnistía, como ley preferente del Ejecutivo para su desahogo inmediato.

Tras sostener una reunión con el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que entre los beneficiarios de la iniciativa podrían estar indígenas y aquellas personas que fueron usadas por el crimen organizado para transportar pequeñas dosis de droga.

"Personas que bajo la presión, la extorsión de grupos criminales, han transportado pequeñas dosis de droga y que estén ahí. Personas que no tienen recursos para pagar un proceso jurídico, personas indígenas", indicó en entrevista.

"Hay un número muy importante de indígenas en los penales del País, para que se den idea, debe haber alrededor de siete mil personas indígenas que están presas".

Durazo precisó que México tiene suscritos acuerdos internacionales que impiden o limitan la posibilidad de otorgar amnistía a aquellos criminales que hayan atentado de manera grave contra la sociedad.

"Consecuentemente, los grandes criminales no tienen ninguna posibilidad de entrar entre los beneficiarios de esta iniciativa", afirmó.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal afirmó que la Ley es clave para impulsar la reconciliación.

"Desde nuestro punto de vista, la Ley de Amnistía es clave para establecer un proceso de paz, de reconciliación y de armonía en una sociedad violentada", destacó el coordinador parlamentario.

La senadora Malú Micher, promotora de la ley, coincidió en que podrían ser liberados miles tras una injusta encarcelación.

"Son miles que, si son liberados, no dañan a la seguridad de este País", aseguró.

Por esa razón, señaló la legisladora, en los estados tendría que armonizarse dicha ley para crearse una Ley de Amnistía Estatal.