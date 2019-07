Prepara INE multas por 100 mdp tras elección

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral perfila aplicar multas por 100 millones de pesos a los partidos y candidatos que participaron en el proceso electoral anterior por anomalías en sus finanzas de campaña.

Las razones de esas sanciones son aportación de entes prohibidos, egresos no comprobados o no reportados, rebase de topes de gastos de campaña, ingresos no reportados, omisión en declaración de espectaculares o no reportar con veracidad.

En las seis entidades que tuvieron elecciones el 2 de junio pasado --Baja California, Tamaulipas, Puebla, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango-- se fiscalizó a 830 candidatos, quienes realizaron 20 mil 70 operaciones contables.

De acuerdo con el INE, en esos estados los partidos y candidatos ingresaron 458 millones de pesos y erogaron 456 millones.

Por ejemplo, uno de los estados más multados fue Baja California, donde se analiza aplicar multas por 28 millones 800 mil pesos, aproximadamente.

Ahí el PAN, que perdió la gubernatura, podría recibir una sanción económica hasta por 4 millones 130 mil pesos, mientras que los partidos que participaron en la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" --Morena, PT, PVEM y Partido Transformemos-- serían multados con 9 millones 421 mil pesos.

Por ejemplo, el PAN no logró comprobar una "servicio gratuito" por 2 millones 173 mil 95 pesos, por lo que la autoridad electoral le aplicó la misma sanción que el monto que recibió.

Otros partidos fueron castigados hasta por un millón de pesos por no explicar publicidad en internet.

En esa misma entidad, el partido Transformemos recibió un millón 444 mil pesos sin informar el donante, por lo que a todos los partidos que abanderaron al candidato morenista se dividieron una sanción por el mismo monto.

En el caso de Puebla, donde también se eligió gobernador, el INE perfila aplicar sanciones por 5 millones 711 mil pesos, de ellos casi 4 millones son para los partidos que impulsaron la candidatura del morenista Miguel Barbosa.

El martes, la Comisión de Fiscalización del Instituto emitió un dictamen, el cual será discutido y aprobado el próximo lunes en la sesión del Consejo General.

De acuerdo con los dictámenes, muchas de las anomalías de los partidos y candidatos son "irregularidades graves ordinarias", en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización.

"Debido a que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir aportaciones en especie superiores a 90 UMA a través de transferencia o cheques", indican los documentos.