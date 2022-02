Prepara SRE evacuación de 85 mexicanos en Ucrania

CDMX.- En el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, México no actúa de forma ambigua y mantendrá su posición de rechazo al uso de la fuerza, en contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente, como es Ucrania y en favor de las Naciones Unidas con el pleno respaldo a su secretario general en el llamado que hizo al cese al fuego, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa virtual junto al representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente y la embajadora en Ucrania, Olga García Guillén, el funcionario anunció que esperarán conocer esta tarde la resolución que prepara Estados Unidos para ser debatida en el Consejo de Seguridad de la ONU luego de la incursión militar del gobierno de Vladimir Putin ocurrida la madrugada de este jueves.

“La posición de México seguirá siendo muy firme, muy enérgica en favor de la paz, de una solución pacífica, de la política en lugar de la fuerza. Nosotros rechazamos sin reserva alguna el uso de la fuerza para resolver las diferencias en el mundo, para resolver los conflictos que se puedan presentar, estamos en contra del uso de la fuerza y en favor de la paz.

“Las Naciones Unidas es el instrumento más acabado con el que contamos hoy en día para la gobernanza global con una serie de principios y valores, la otra alternativa sería el uso de la fuerza”, subrayó.

PROTECCIÓN CONSULAR

En tanto esto ocurre en el terreno político-diplomático, Ebrard afirmó que la prioridad es proteger a la comunidad mexicana que se ubica en esta nación de Europa del este.

Al respecto, la embajadora Olga García Guillén informó que tras el inicio del operativo militar de Rusia en Ucrania no hay afectaciones directas en ninguno de los 225 mexicanos y mexicanas registradas en la representación.

"osotros en la embajada, somos cuatro funcionarios, estamos bien, no ha habido afectados. Por supuesto, todas las familias que se han reportado en las últimas horas están bien, no tenemos evidencia de alguna persona que hiciera tenido un percance por esa situación, afortunadamente no tenemos nada que lamentar en ese sentido”, dijo.

Agregó que ya preparan la salida rumbo a Rumanía del primer grupo de 32 mexicanos que se encontraba desplazado desde el pasado 16 de febrero en la ciudad Ivano-Frankovsk y esta misma semana la evacuación de otros 50 integrantes de la comunidad que se ubican en su mayoría en Kiev y en otras ciudades.

El teléfono al cual pueden acceder los mexicanos y sus familiares es el +380 952-811-171

“En este momento tenemos al grupo de Ivano que estamos buscando la logística para poderlos trasladar y alrededor de 50 personas nos han informado que tienen el interés de ser evacuados, son de Kiev, de Odesa y otros en el noroeste de Ucrania”, comentó.

RESOLUCIÓN EN LA ONU

El embajador Juan Ramón de la Fuente informó que anoche, luego de la incursión militar de Rusia a Ucrania, Estados Unidos retiró la propuesta de resolución que había compartido a los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, por lo que será en las próximas horas cuando distribuya un nuevo proyecto en el que, se anticipa, buscará la condena a la iniciativa militar de Vladimir Putin.

"México ha respaldado desde un principio con toda claridad la independencia de Ucrania y su integridad territorial con base en sus fronteras reconocidas internacionalmente, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas y del derecho internacional, así que no ha habido la menor ambigüedad al respecto y hemos también confrontado cuando ha sido necesario a la Federación rusa con un comentario que hicieron y que fue muy claro diciéndonos que no contemplaban una invasión a Ucrania”, explicó.

El representante permanente ante la ONU, reconoció que el esfuerzo diplomático no alcanzó para detener la escalada militar, pero que la vía para lograr revertirla es a través de este organismo multilateral.