Preparan doble mudanza en Palacio

Ciudad de México.- Mientras se alista la llegada de la familia presidencial a Palacio Nacional, 200 empleados de la Consejería Jurídica tendrán que desalojar las oficinas que ahora ocupan en ese edificio.

La semana pasada se les informó el cambio y se les pidió empacar sus cosas y destruir los documentos prescindibles; sin embargo, en el mismo mensaje, transmitido por teléfono, se admitió que aún no se sabe a dónde van a mudarse.

Tendrán que cambiarse de oficinas las tres consejerías adjuntas, consulta constitucional, contencioso y legislativa, 201 empleados que quedan según el registro oficial, tras los despidos aplicados por este Gobierno.

En Palacio solo se quedarían las oficinas de los jefes de las tres áreas con sus respectivas secretarias.

Trabajadores consultados dijeron que la llegada de la familia presidencial está prevista para julio.

"Nos van a distribuir, pero no saben dónde porque estamos en austeridad y no quieren pagar. El rumor es que la familia del Presidente no quiere gente en este lado", dijo un trabajador cuya oficina se ubica en el edificio 12, anexo 4, cerca del patio central y el museo histórico.

De acuerdo con fuentes de Presidencia, el departamento que existe actualmente en Palacio podría resultar insuficiente para albergar a la familia del tabasqueño.

En consecuencia, se prevé que tengan que utilizarse otros espacios del recinto histórico, incluso funcionarios de Presidencia reconocen que se acondicionará un departamento al interior, sin especificar el área. De ahí la necesidad de mudar a los empleados de la Consejería Jurídica.

Previo a la llegada de la familia presidencial, planeada para después de finalizar el ciclo escolar, la dinámica de Palacio también fue modificada en materia de seguridad.

Ahora, todos los funcionarios, gobernadores, embajadores o artistas que visitan al Presidente deben ingresar por la puerta Mariana o por el acceso ubicado en la Calle de Moneda, ya que la puerta principal, el ala sur del recinto y sus accesos son ahora de uso exclusivo de Presidencia.

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda confirmaron que en sus oficinas de Palacio también se llevan a cabo algunos ajustes de compactación de espacios.