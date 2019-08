Presenta ASF 9 denuncias por Estafa Maestra

Ciudad de México.- Tras la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó al menos nueve denuncias nuevas relacionadas con el desfalco conocido como la "Estafa Maestra", informó el titular del órgano fiscalizador, David Colmenares.

El Auditor evitó mencionar qué ex funcionarios estarían implicados en los presuntos desvíos de recursos.

"(En) una primera etapa se presentaron las denuncias, en mi gestión ya llevamos 9 o 10 denuncias, estamos tratando de ampliar el espectro", comentó en entrevista con medios.

Al arribar a Oaxaca, donde participó en la firma del pacto encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para el desarrollo del sur, Colmenares precisó que la de 2018 es la primera Cuenta Pública que le corresponde indagar tras asumir el cargo.

Sin embargo, aseguró que la ASF no ha dejado de investigar la estafa en la que la principal señalada es Rosario Robles, quien ya fue vinculada a proceso por el desvío de más de 5 mil millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu.

"Recuerden también que nosotros revisamos cuentas públicas vencidas, ahorita estamos revisando la Cuenta Pública 2018, fue la primera que yo reviso, que yo planeo las auditorías; metimos organización estratégica, estamos metiendo también temas de inteligencia financiera y fundamentalmente de análisis económicos. Lo que les puedo decir, simplemente, es que seguimos trabajando en el tema", sostuvo.

El funcionario indicó que la ASF ha presentado, en total, alrededor de 60 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por mal ejercicio de recursos correspondientes al periodo fiscal de 2018.

"En otros temas, hemos presentado como 60 denuncias, algunas muy relevantes, aparte de las que ustedes llaman 'Estafa Maestra'", explicó.

"Nosotros presentamos los dictámenes técnicos, presentamos presuntos responsables que no los puedo decir por la cuestión de la secrecía, pero están entregadas a la Fiscalía General".

El Auditor destacó la colaboración del órgano fiscalizador con la FGR.

"Lo más relevante de todo es que logramos una gran coordinación que nunca se había tenido con la autoridad judicial, la coordinación entre nosotros y la Fiscalía General ha sido muy relevante", dijo.

"Cuando (los casos) pasan ya a la instancia de la Fiscalía, nosotros somos coadyuvantes, porque el mandato judicial dice que nosotros somos los garantes de los recursos públicos de la nación y representamos a la parte ofendida, que es el pueblo de México".