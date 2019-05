Presenta Cepal iniciativa migratoria

Ciudad de México— La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó este lunes el Plan de Desarrollo Integral para atacar las causas estructurales de la migración de México, Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, afirmó que el organismo propone la construcción de una terminal de gas en Honduras; un sistema de interconexión eléctrica entre México y Centroamérica, y el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre México y Guatemala.

También se busca la conectividad ferroviaria entre los cuatro países y la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros de México hacia el Triángulo Norte de esa región.

El plan, señaló, trata de generar un nuevo espacio reconocido entre el sur del país y los cuatro países de Centroamérica, a través de la inversión y el desarrollo.

"Es un problema de infraestructura y aduanas. Es un tema de hacer la tarea, como se hizo en Norteamérica", sostuvo.

La funcionaria de las Naciones Unidas expuso que el programa es un cambio de paradigma, pues en lugar de buscar la seguridad de fronteras, busca la seguridad de las personas a través de desarrollo económico, bienestar, sostenibilidad y gestión integral del ciclo migratorio.

"Este programa está centrado en el origen porque la gente migra porque tiene que hacerlo, no porque quiere", expresó.

Bárcena expuso que las causas estructurales de la migración son la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia y la afectación del medio ambiente y en las cosechas de los campesinos.

Presente en la conferencia de prensa, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recordó que el Presidente López Obrador le instruyó desde la transición que este plan era una prioridad para la política exterior mexicana.

El 1 de diciembre de 2018, después de tomar protesta como Presidente, López Obrador y los mandatarios de El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron un acuerdo de entendimiento para desarrollar, junto con la CEPAL, el plan.

"Lo que tenemos ahora es una hoja de ruta, que tenemos que hacer para que cambie la realidad del sur de México", manifestó.

Durante su intervención, el Presidente propuso la creación de un organismo para la aplicación de este plan que requiere de 10 mil millones de dólares de inversión al año.

El tabasqueño afirmó que, aunque hay un compromiso con Estados Unidos, falta llegar a la firma de un acuerdo, para definir recursos y roles de los países.

El mandatario federal mencionó que para ello se necesitará diplomacia para persuadir, sobre todo, al Gobierno estadounidense.

"Se requiere de diplomacia y de persuadir sobre todo al Gobierno de Estados Unidos para que podamos llegar a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos", afirmó.

Se ha avanzado, dijo, en plantear el plan, antes de su elaboración a distintos países, y los funcionarios han mostrado interés.

El mandatario recordó que el 18 de diciembre de 2018 se anunció que Estados Unidos invertirá 4 mil 800 millones de dólares en el sur de México y 5 mil 800 millones de dólares en Centroamérica como parte del plan.

"Inclusive ya hay un compromiso de inversión para Centroamérica y México, pero falta todavía el que podamos llegar a la firma de un acuerdo, y de esta forma, no sólo definir recursos para la aplicación de programas sino el rol que se va a jugar",

López Obrador enfatizó que para solucionar el problema migratorio no hay de otra más que la cooperación para el desarrollo, no puede ser utilizando la fuerza.

"No se puede enfrentar al mal con el mal, sino con el bien", manifestó.

"No queremos el plan Mérida, no queremos medidas de fuerza".

En la presentación, en primera fila, estuvo el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Creamer.

También estuvieron presentes los Embajadores de El Salvador y Guatemala, la encargada de negocios de la Embajada de Honduras en el País, y los recién ratificados Embajadores de México en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica.