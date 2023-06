Presenta diputada 56 denuncias contra Ana Guevara

CDMX.- La diputada federal María Elena Pérez Jaén presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el presunto desvío de 496 millones de pesos durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade.

En conferencia, la legisladora dijo que es muy difícil que desaparezcan casi 500 millones de pesos de las arcas de la Comisión Nacional del Deporte sin que la titular no se dé cuenta.

"A mí no me queda la duda de que Ana Gabriela Guevara es responsable de todo esto. ¿A poco no se da cuenta que se desaparecieron 500 millones de pesos? ¿Que no hay justificación para 500 millones de pesos en dos años? No quiero saber qué pasó en el 2021, ni lo que ocurrió en 2022 y lo que está haciendo ahorita", indicó.

Pérez Jaén explicó que el presunto desvío de los recursos corresponde a las cuentas públicas 2019 y 2020 que fueron reportados en su oportunidad por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, describió, está el pago de 15 millones de pesos a entrenadores cubanos de los cuales no existe constancia de que prestaron los servicios contratados.

También, añadió, el desembolso de 40 millones de pesos en apoyos a entrenadores nacionales que no contaban con las acreditaciones necesarias para poder ser contratados.

"(Los auditores) no localizaron bienes adquiridos, así como otros que no cumplieron con las características solicitadas, por ejemplo, pagaron 7.9 millones de pesos a la empresa Cascada Bienestar S.A.P.I. de C.V. Esto fue por una adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza sin acreditar que los bienes señalados en el acta administrativa entregada correspondiera al comprobante fiscal digital por Internet CFDI", describió.

Tras la conferencia, ofrecida en un restaurante del sur de la Ciudad, Pérez Jaén se trasladó a las oficinas de la SFP, localizadas en Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, en donde entregó las denuncias en la Oficialía de Partes.

La legisladora explicó que cada denuncia corresponde a cada uno de los pliegos de observación y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) emitidos por la ASF.

Pérez Jaén dijo que espera que la SFP realice su trabajo, investigue cada una de las denuncias y sancione a los responsables, incluida Guevara.