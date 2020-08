Presenta Loret de Mola videoescándalo vs hermano de AMLO

Captura de pantalla

Ciudad de México— Un nuevo videoescándalo fue difundido por Carlos Loret de Mola en la plataforma digital Latinus, en el cual se ve a David León, excoordinador Nacional de Protección Civil y recientemente nombrado como titular de la nueva distribuidora de medicamentos del Estado, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente de la república.

Las imágenes habrían sido grabadas en 2015, en Chiapas, por el propio León, quien en opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los mejores servidores públicos del gobierno federal.

En un primer video, se aprecia a León y al hermano del presidente en una oficina. El primero le entrega un sobre y le refiere que se trata de un millón de pesos, que es una cooperación para apoyar al "movimiento" rumbo a la elección del 2018 y que habrá más entregas en el futuro.

En la conversación, León solicita que le transmita el mensaje a Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena.

En otro video, grabado en un restaurante, León hace una nueva entrega, también en un sobre, pero con 400 mil pesos.

En un audio de una tercera reunión entre ambos personajes se hace referencia a una libreta en la que Pío lleva el registro de todas las cantidades que le han sido entregadas por León y hasta lo que le debe.

Esta tarde, tras conocerse las imágenes, León, quien trabajó en el Gobierno de Manuel Velasco, en Chiapas, publicó en su cuenta de Twitter que en ese entonces se desempeñaba como consultor independiente.

En sus mensajes no explicó las razones por las que grabó los encuentros.

"Respecto al video: debe tener aproximadamente 5 años de antigüedad. De noviembre de 2013 a noviembre de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades", justificó.

En otro mensaje, David León, quien hoy cumple años, aclara que no asumirá el cargo para el que fue nombrado. "En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx", escribió.