Presenta Xóchitl y Creel para candidatura del Frente

CDMX.- Los panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez se registraron esta mañana como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Al registrarse, Xóchitl Gálvez aseguró que nadie la va a "doblar", ni el inquilino de Palacio Nacional.

"Aquí estoy y voy a dar la pelea y nadie, nadie me va a doblar, ni siquiera el inquilino de Palacio Nacional, que oiga, que me vaya respetando porque me va a entregar la banda presidencial", sostuvo.

La senadora panista, quien llegó en bicicleta, fue la segunda aspirante en inscribirse en la Torre Azul de Paseo de la Reforma, después de que, más temprano, lo hiciera Santiago Creel Miranda.

Tras entregar los documentos para inscribirse, Gálvez celebró su registro alzando las manos y haciendo la "v" de la victoria.

En un mensaje en presencia del comité organizador del proceso de selección, subrayó que es necesario parar el odio y la confrontación.

"Me he encontrado a muchos machos en mi vida, muchos, como el que está en Palacio, a muchos los he enfrentado. Me han salido muchos (machos en el camino), no soy producto de nadie", expresó.

"Conozco este país en sus entrañas (...) el Presidente cree que él empezó el trabajo, no, no es cierto, es trabajo de muchas generaciones. Hay mucho que hacer en este País, pero lo que tenemos que hacer es parar el odio, parar la confrontación y ponernos a resolver los grandes problemas".

Gálvez rememoró sus orígenes, habló de su trayectoria profesional e incluso afirmó que con el tricolor "ya no hay fijón", pues va a caminar junto con los buenos priistas.

Antes, el diputado Creel fue el primero de los interesados en apuntarse ante el Comité Organizador.

Creel, quien asistió acompañado de su esposa, llamó a la unidad en el proceso interno de selección y pidió que sea una contienda limpia, no de "patadas".

"Les tengo respeto (a los aspirantes) y desde luego reconocimiento a sus trayectorias, todos ellos aportan talento y tienen virtudes y lo que requiere el Frente es la conjugación de esos talentos y esas virtudes y que lo hagamos en unidad, por supuesto que vamos a competir, por supuesto que vamos a contrastar ideas, pero todos tenemos que tener presente que hay un valor superior que se llama México. Entonces todo lo que tenemos que hacer durante los próximos 60 días es cuidar el consenso, cuidar la unidad, cuidar al Frente".

"El día de hoy le decimos adiós a Andrés, bienvenidos los ciudadanos libres que quieren un México mejor, un México distinto, un México unido y no confrontado", dijo.

Cuestionado sobre el "destape" de Xóchitl Gálvez por parte de AMLO, Creel afirmó que el "dedito" del Presidente se va a la basura y no sirve.

"Aquí somos demócratas, allá es autoritario, él le dio la espalda a la democracia, es un traidor a la democracia y por lo tanto traidor a México, aquí leales a la democracia", expresó.

"Aquí quien decide es la gente, sí Andrés, quien decide es el pueblo, no tu facción, no tu grupo, aquí es todas y todos quienes integramos el pueblo de México".

Sobre Gálvez, el legislador dijo que le tiene reconocimiento y aprecio, pues han participado mucho en distintas "acciones", además de ser su amiga.

"Me da mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a que esté participando, como se lo doy igualmente a Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, por supuesto a Juan Carlos Romero, Jorge Luis Preciado, y a todos y todas las que han tenido a bien inscribirse o se vayan a inscribir".

De manera obligatoria, el registro de los aspirantes se hace ante el comité organizador y después de manera voluntaria en los partidos que integran el Frente.

Xóchitl denunciará a AMLO

En entrevista previa, Gálvez anunció que denunciará a López Obrador por utilizar los canales oficiales del Gobierno para atacarla y denostarla.

"Que el Presidente le pare, que me respete, ya le dije que me va a entregar la banda presidencial. He tenido tantos ataques de machos en mi vida, (...) mi vida está llena de retos, de luchas. Soy una mujer que está acostumbrada a ir contra la adversidad, no me sorprende que el Presidente quiera ser el jefe de campaña", expuso.

"Qué mal que use recursos públicos, lo voy a denunciar, se lo aviso, porque está usando recursos públicos para denostarme, para descalificarme, usó la cuenta oficial de la Presidencia".

La legisladora aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo y por eso miente al decir que pertenece a la élite y a la oligarquía.

"Nunca ha habido un hombre detrás de mí, acompañándome, al contrario. Que el Presidente acepte que hay mujeres trabajadoras, inteligentes, y que él les tiene miedo, él solo puede con las que controla", manifestó.

"No estoy de la mano de ningún hombre y aquí llego sola".

Cuestionada sobre con qué "corcholata" de Morena le gustaría contender en 2024, la senadora dijo: "con el que quiera quiero". No obstante, aseguró que AMLO va a decidir.