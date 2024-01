Presentan a ex secretario general del PRI-CDMX por trata

Ciudad de México.- El ex coordinador del PRI en la Ciudad de México, Tonatiuh González, fue presentado por agentes de la Policía de Investigación para rendir declaración ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas.

La FGJ informó a través de una tarjeta informativa que se trata de una orden de presentación no de aprehensión, por lo que la persona no se encuentra detenida.

Mencionó que había sido citado a declarar previamente y fue debidamente notificado en los domicilios que obran en la indagatoria, pero no se presentó, por lo que en apego a la facultad con que cuenta el Ministerio Público se emitió dicha orden de presentación.

El priista se encontraba en la Colonia Del Valle en compañía del presidente del PRI local, Israel Betanzos.

En un principio se pensó que era una detención, como lo reportaron algunos personajes de la política como Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega.

Esta lo atribuyó a supuestas presiones que ejerce la Fiscalía al Grupo Parlamentario del PRI para lograr alcanzar la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la FGJ.

"No cabe duda que la fiscal no tiene límites, imaginen lo peligroso que resultaría que se le dieran 4 años con este poder. No te dejes amedrentar por la corrupta inepta y espía autoridad, ella ya se va. Resistan diputados, los errores no se cometen dos veces y esta señora fue el peor error, como fiscal y como persona", escribió.