Presentan la ‘Guía Ética para la Transformación de México’

Con el objetivo de fortalecer los valores morales, culturales y espirituales en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Guía Ética para la Transformación de México, la cual es parte del cumplimiento de su compromiso 99.

En conferencia, el mandatario destacó que esta guía nació a partir de una “degradación de la vida pública”, por lo que para enfrentar ésta, además de las acciones que mejoren las condiciones materiales, es necesario impulsar los valores y el bienestar del alma.

“Desde hace tiempo sostenemos que la crisis de México no sólo es una económica, incluso no sólo de bienestar material, sino también una por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales (…), por eso se habló de una República Amorosa, de la felicidad como fin último del gobierno, y se habló de tener una Constitución Moral”, comentó.

Anunció que la Guía Ética para la Transformación de México se entregará a 8 millones de adultos mayores para que, de manera voluntaria, éstos la lean, reflexionen los preceptos, transmitan y discutan con sus familias los mismos.

Al respecto, el Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia e integrante del comité que elaboró el documento, Jesús Ramírez, informó que desde 2018 se trabajó en este proyecto que establece la importancia de los valores e indica que “el comportamiento apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía en todos los espacios de la sociedad”.

“Proponemos reafirmar, difundir y promover, principios éticos y normas de conducta que hayan surgido en el mundo y en el país como resultado del avance civilizatorio —la adopción de una guía ética por parte de la sociedad es voluntaria, es una referencia, no es una ley o norma jurídica, es un documento para la reflexión y el debate—“, leyó y aclaró Ramírez Cuevas la introducción del texto.

En tanto, el economista, Enrique Galván Ochoa, insistió y dejó claro que la Guía Ética para la Transformación de México no es una imposición del gobierno a los mexicanos, sino que trata refleja la opinión de la sociedad que fue convocada a expresarse desde hace dos años al respecto.

Quisiera dejar claro que este código de ética no es algo que el gobierno quiera imponer a la sociedad, a las familias, a los sindicatos, a las empresas, no se trata de eso, lo que hizo la comisión no fue crear una serie de nuevos valores para la sociedad mexicana, sino convocar a la ciudadanía para que diera su opinión y nuestro trabajo se concretó a hacer esta codificación, pero no es algo, e insisto, que el gobierno quiera imponer”, dijo.

El comité que elaboró esta guía fue constituido por Jesús Ramírez, Verónica Velasco, Pedro Miguel Arce Montoya, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa, y Margarita Valdez González.

Los 20 principios y valores que se abordan en el documento son los siguientes:

Respeto de la diferencia

De la vida

De la dignidad

De la libertad

Del amor

Del sufrimiento y el placer

Del pasado y el futuro

De la gratitud

Del perdón

De la redención

De la igualdad

De la verdad, la palabra y la confianza

De la fraternidad

De las leyes y la justicia

De la autoridad y el poder

Del trabajo

De la riqueza y la economía

De los acuerdos

De la familia

De los animales, las plantas y las cosas.

