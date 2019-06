Presentan queja contra Polevnsky por vuelo

Ciudad de México.- El consejero de Morena Alejandro Rojas presentó ante el partido una queja contra la dirigente, Yeidckol Polevnsky, por la renta de un avión privado para hacer una gira proselitista.

El escrito fue presentado ayer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

El también senador suplente pidió al órgano disciplinario requerir a Polevnsky la factura del pago de la aeronave.

"Le solicito a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA que abra un juicio para sancionar con la inhabilitación del cargo como Secretaria General en funciones de Presidenta a Yeidckol Polevnsky, por la renta de un avión privado en plena campaña electoral", expone en la queja.

"Que muestre la factura correspondiente a su nombre, como fiscalmente corresponde, ya que, de no comprobarlo, estará cometiendo flagrantes violaciones a los principios fundacionales de MORENA y a sus Estatutos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Rojas cuestionó que la presidenta no haya reportado el gasto ante el INE, aun cuando el partido puede ser multado por esa omisión.

Cuestionó a Polevnsky por no haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) las amenazas de muerte en su contra, con las cuales justificó el uso del avión privado.

"Yeidckol Polevnsky debe denunciar ante el Ministerio Público las amenazas de muerte que dice haber recibido. No denunciarlo es fomentar la cultura de la no denuncia y está enviando un claro mensaje de que desconfía de la Fiscalía General de la República y de las instituciones del Estado mexicano", consideró.

"¿De qué número le llamaron? ¿Qué días la amenazaron?¿Tiene registro de las llamadas? (...) Si no comprueba estos hechos ante el Ministerio Público, que deben ser considerados como delito, luego entonces, mintió y habrá falseado ante la autoridad y es un delito".