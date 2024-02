Presentan recomendaciones para regular redes sociales

Foto: Tomada de X / En la presentación de las recomendaciones.

CDMX.- El grupo Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM presentó 11 recomendaciones para regular las redes sociales de cara al proceso electoral de este año.

Las recomendaciones plantean establecer etiquetados a toda la información pagada, crear medidas claras de restricción temporal de contenido electoral, obligar a las plataformas con funciones de redes sociales a rendir cuentas a través de informes semanales sobre la moderación de contenido y publicidad política y adoptar un sistema de alerta temprana y etiquetación de mensajes, el cual deberá ser elaborado por un comité de expertos en el que participen el INE, organizaciones civiles y académicos.

Establece, además, la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en materia de contenido político y electoral a través de un etiquetado, abrir la posibilidad de que las plataformas puedan ser auditadas, así como implementar medidas efectivas para retirar propaganda electoral durante la veda.

Propone también implementar una campaña de concientización sobre desinformación electoral, permitir el acceso a APIs para instituciones y sociedad civil, celebrar al menos dos debates sobre derechos digitales y establecer convenios con las plataformas que hacen la función de redes sociales.

Rodrigo Ardissom, investigador de Tlatelolco Lab, indicó que todo estos temas requieren de voluntad política y de la firma de convenios con las plataformas, ya que los que existen actualmente son débiles y no buscan responsabilizar a éstas.

La periodista Alina Duarte indicó que ante la maquinaria digital que incide en la opinión pública y el marco electoral, es urgente combatir la desinformación y regular este tipo de plataformas transnacionales y los debates que se están dando en ellas.

Duarte consideró que México está experimentando una de las campañas digitales electorales más agresivas en los últimos 20 años, la cual es una especie de perfeccionamiento de la de 2004, en la que se decía que el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador era un peligro para el país.

"Ya no es la caída del sistema de 1988, ya no es esta campaña solo mediática y jurídica de AMLO es un peligro para México en 2004, 2006, ya no es la compra indiscriminada del voto, de la voluntad popular a través de tarjetas Monex. Ahora están ligadas directamente los medios corporativos con medios también muy específicos", dijo.

Estas campañas, advirtió, son peligrosas, porque no sólo buscan denostar a un candidato, sino esparcir fake news y discursos de odio, que pueden derivar en casos como el de Cristina Fernández, a quien intentaron asesinar.

La periodista manifestó que a todo esto se suma la inteligencia artificial que, en este proceso electoral, se espera que sea parte de la "arremetida mediática".

"Lamentablemente, no sólo estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de la soberanía tecnológica, ya que seguimos dependiendo de la gran tecnología y de empresas transnacionales que están cimentadas en Silicon Valley y que, a su vez, tienen varios intereses en momentos cúspide, donde tenemos que hablar de democracia, de campañas electorales", afirmó.

El especialista en temas electorales, Eduardo Huchim, coincidió en que México está en una situación sin precedentes, dado que en las redes sociales existe un océano de información falsa de procedencia indeterminada, pero obvia.

Huchim dijo que si bien no tiene respuestas respecto a si las redes sociales deben someterse a una estricta regulación o gozar de una libertad sin restricción, llamó a debatir el tema con seriedad y profundidad.

Gabriel Corona, investigador de la UNAM, advirtió que un gran problema es que las autoridades electorales no salen de su zona de confort.

"Hay una inercia a cumplir con lo mínimo, es decir, se aplica una especie de ley del mínimo esfuerzo, estrictamente lo que dice la ley y no hay más allá que hacer, se limitan a lo estrictamente indispensable, léase INE, OPLES, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunales electorales", sostuvo.

Corona recordó que si bien, ya no pueden hacerse modificaciones a la legislación electoral, la colaboración y suma de esfuerzos pueden ayudar a contrarrestar los efectos negativos de fenómenos digitales como los que actualmente ocurren.

En su turno, John Ackerman, informó que no han presentado las recomendaciones a las autoridades electorales, aunque sí han tenido diálogo con el Instituto Nacional Electoral.

"Sí hemos visto que hay mucha apertura al respecto y esperamos, hacemos votos para que haya una respuesta positiva de su lado, nosotros estamos a su disposición", dijo.