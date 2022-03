Presentará SSP informe sobre avance de regularización de autos chocolate

CDMX.- Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la acusación de la Asociación Mexicana de Automotores, de que continúa el ingreso de autos chocolate en la zona norte del país, ante las supuestas facilidades y falta de tecnología del decreto que los obliga a su regularización, sin embargo, el mandatario federal anunció que será el próximo jueves cuando Rosa Icela Rodríguez presente un informe de cómo va dicho trámite.

“Vamos a pedirle a la secretaria de seguridad pública que informe cómo va la regularización y comentar que es lógico que los distribuidores de automóviles no estén de acuerdo con la regularización de autos extranjeros, es normal que estén en contra de el decreto, pero consideramos que ayuda a mucha gente que no tiene para comprar un auto nuevo, que ya tienen los autos que utilizan para actividades productivas y que además si están los autos y no están regularizados hay descontrol y utilizan esas unidades para cometer delitos y hace falta tener un registro” advirtió.

Incluso, se le mencionó al presidente que el Registro Público Vehicular, REPUVE, considera que no se cuenta con la capacidad suficiente ni tecnológica para evitar que sean regularizados los vehículos y que incluso es “prácticamente inservible con datos alterados”; ante esta situación, el presidente insistió en que será la titular de seguridad que informe detalles la próxima semana.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para la regularización de autos provenientes del extranjero mantiene la tarifa de 2 mil 500 pesos y aplica en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y nuevo León.