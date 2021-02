Presiona a hospitales privados falta de personal

Ciudad de México.- Los hospitales privados sufren escasez de personal, principalmente de enfermería, para la atención a pacientes tanto de Covid-19, como de otras enfermedades.

A decir de Javier Potes, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales (CMH), conformado por 43 nosocomios privados con mil 419 camas, en 23 estados, el aumento de camas para la atención de Covid-19 en el sector público está generando una sobredemanda de personal médico, que sale del sector privado para ir a atender los hospitales del Gobierno.

"Hay hospitales que siguen convirtiendo camas para atender Covid-19 ante la excesiva demanda y no hay suficiente personal para atender. El personal que atiende la pandemia está muy peleado entre el sector privado y el público, que está absorbiendo más y más personal. Estamos perdiendo mucho personal, sobre todo de enfermería. Un enfermo de Covid-19 necesita más servicios de enfermería que otros", comentó.

A nivel nacional, reveló, la ocupación promedio de camas de hospitales del Consorcio rebasaba el 77.8 por ciento al 2 de febrero pasado, derivado de la atención a la pandemia, lo que a su vez dejaba pocas camas disponibles para la atención de otras enfermedades.

"Pero hay ciudades como Toluca, la Ciudad de México, Monterrey, Cuernavaca, San Luis Potosí, Guadalajara y León donde esa ocupación se dispara hasta el 95 por ciento", alertó Potes.

Ante ello, sostuvo, la capacidad de realizar cirugías optativas para los pacientes que llevan meses posponiéndolas o esperando turnos sigue en niveles mínimos.

"Estas cirugías o procedimientos optativos que llevan meses esperando llega un momento en que ya no pueden esperar más y es inevitable hacerlas y ahora mismo no hay capacidad, no hay camas ni enfermeras suficientes", añadió.

El presidente del CMH manifestó que los hospitales privados han trabajado de la mano del Gobierno federal con el fin de inmunizar cuanto antes al personal médico que está en la primera línea de atención a la pandemia.

"El punto de partida es la disponibilidad de vacunas, estamos integrando a los médicos de los hospitales privados. Tuvimos un buen porcentaje de vacunación en Sonora, Puebla, Zacatecas, Coahuila y Ciudad de México, pero faltan más estados y falta más personal por inmunizar, que también está expuesto, como los que están en análisis clínicos, ambulancias, el personal de tomografía o los de consultorios privados, incluso dentistas están muy expuestos al virus", insistió.