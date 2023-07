Presiona AMLO, por precios, a harineros y polleros

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un exhorto a los productores de harina de maíz, de pollo y huevo para que mantengan precios justos y ganancias razonables.

Durante su mañanera, López Obrador indicó que los productores ayudarían mucho a que se redujera la inflación.

"Ahí vamos, pero tienes razón, no podemos descuidarnos y estar pendientes y hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz, ya saben a quiénes me estoy refiriendo, no sólo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz", lanzó AMLO.

"Sin maíz no hay País y esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables y así en otros casos".

"Los que se dedican a la producción de pollos, el huevo que es tan importante, porque es proteína que está accesible a la economía de la gente", remató.

El Mandatario federal indicó que se mantendrán con el plan para que no aumenten precios.

"Tenemos que continuar con el plan para bajar más los precios o que no aumenten los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad", afirmó.

"Tenemos un informe quincenal del precio de la tortilla, frijol, pollo, huevo, buscando que no aumenten los precios y tenemos la ventaja de que no aumenta el precio de los combustibles", aseguró.

López Obrador resaltó la participación del Estado en la economía, sin asfixiar la participación de la sociedad civil.

"Por eso es importante la participación del Estado, porque los neoliberales de manera dogmática y fanática quisieran que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado", criticó.

"Y eso es como liberar al zorro en el gallinero, para se entienda bien".

"El Estado tiene que participar en el desarrollo, ese es el otro postulado que va en contra de la concepción neoliberal".

"El Estado no puede incumplir su responsabilidad social, desde luego sin asfixiar la participación de la sociedad civil, pero sí tiene que buscar el beneficio general".