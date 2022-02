Presume AMLO obras en plena veda electoral

Reforma

Ciudad Juárez.- A pesar de la veda por el ejercicio de revocación de mandato, programado para el 10 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este viernes obras de infraestructura de su Gobierno como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y las sucursales del Banco del Bienestar.

Durante su conferencia matutina, en esta ciudad fronteriza, el Mandatario confirmó que la nueva terminal aérea en Santa Lucía será inaugurada el próximo 21 de marzo y sostuvo que los ciudadanos se podrán sentir orgullosos de la obra, a la que atribuyó un costo de 75 mil millones de pesos.

"Nosotros estamos avanzando, vamos este 21 de marzo a inaugurar el nuevo Aeropuerto y sin corrupción. Estamos haciendo uno de los mejores aeropuertos del mundo, se va a inaugurar, solo hay tres en el mundo con pista de calidad de concreto, de 4 mil 500 metros cada pista, tres aeropuertos en el mundo, y cuando inaugure y lo vea la gente, se va a sentir muy orgullosa", expresó.

López Obrador insistió en que cancelar el aeropuerto de Texcoco y apostar por el de Santa Lucía permitió a su Gobierno ahorrar 125 mil millones de pesos, dinero con el que se podrá financiar la construcción del Tren Maya.

"¿Cuánto nos va a costar el tren Maya, los mil 500 kilómetros de Tren Maya? 200 mil millones. Si ya tenemos un ahorro con esa decisión (del aeropuerto) de 125 mil millones, quiero decir que tomar esa decisión nos significó financiar el Tren Maya en un 65 por ciento", indicó.

"Pero así me podría pasar todo el día, hablándoles de cómo nos rinde el dinero, por eso no hemos contratado deuda adicional, porque no hay corrupción, porque era excesivo el saqueo, se dedicaban a robar".

A pesar de las restricciones para no realizar ni difundir propaganda gubernamental, el Presidente presumió la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar donde, reiteró, los beneficiarios de los programas sociales podrán cobrar pensiones y diversos apoyos federales.

"Estamos haciendo 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, que va a ser el banco más importante de México. Aquí, en Chihuahua, aquí debo tener el dato de los 67 municipios", dijo, mientras buscaba el dato entre las hojas que ya llevaba preparadas.

"Aquí lo debo de tener, aquí está: 67 sucursales del Banco del Bienestar en Chihuahua, en 51 municipios".

El INE informó que, por el ejercicio de Revocación de Mandato, se debe suspender cualquier propaganda gubernamental, ya sea federal, estatal o municipal.

"No podrá difundir logros de Gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía", advirtió el organismo electoral.