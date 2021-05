Presume AMLO que la gente le pide que se reelija

Gisela Parra/El Diario

Ciudad de México.- Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esté alejado de la gente y aseguró que incluso, en algunas de sus giras las personas lo buscan para pedirle que se reelija, “qué no ven que ya estoy chocheando”.

El presidente mencionó que siempre ha manifestado estar en contra de la reelección y aprovechó para expresar que a diferencia de otros ex mandatarios, a él sólo lo acompaña para su seguridad una ayudantía de 15 personas.

“Aunque le moleste a los conservadores, los trabajadores me han pedido reelegirme pero yo soy Maderista, soy partidario de la no reelección y me voy a jubilar porque el político corrupto tradicional lo primero que hace es darle la espalda al pueblo, fingen estar con la gente cuando quieren el voto y luego se esconden” dijo López Obrador.