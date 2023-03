Presume Ebrard 'muy buena' relación con EU

CDMX.- En medio de las críticas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado contra el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que la relación con el país vecino está mejor que nunca y que se profundizará en los próximo años.

Prueba de los estrechos vínculos con la Administración del Presidente Joe Biden, refirió, es la presencia de John Kerry, enviado especial sobre Cambio Climático, quien ayer de manera inédita participó en la conmemoración por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez y hoy en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

"La relación con Estados Unidos, con la Administración Biden, es muy buena y es cercana y así va a seguir siendo", aseguró durante la presentación de la Revista Mexicana de Política Exterior, editada por la Cancillería y que como tema en su último número aborda los 200 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador acuso al Departamento de Estado de mentir y calumniar en su último informe sobre la situación de los derechos humanos, en el que se exhiben las violaciones cometidas en México, y calificó el reporte como un "bodrio".

Ebrard dijo que en Estados Unidos hay políticos de derecha que hacen política electoral a costas de México, primero con el tema de la migración y ahora con el fentanilo, pese a que en los dos temas ambos países trabajan de manera coordinada.

"Estaba yo oyendo una comparecencia hoy: 'es culpa de México porque México y China introducen fentanilo a los Estados Unidos'. Debo decirles que tenemos un plan de acción junto con Estados Unidos, con resultados importante, porque se ha logrado que no lleguen a Estados Unidos toneladas de fentanilo, nos han costado 75 bajas a todas las instituciones de México.

"Vamos a seguir haciéndolo, por eso Marina tomó el control de puertos, el Ejército tomó el control de aduanas, acaba de comprar todo el equipo para la frontera norte; o sea, vamos a tener una capacidad de supervisión que no teníamos y estamos trabajando junto con nuestras contrapartes en Estados Unidos", señaló.

La reconfiguración geopolítica ocurrida tras la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, explicó, ha impulsado una mayor integración económica entre las dos naciones como lo demuestra el Plan Sonora, diseñado para conectarse con energías renovables al desarrollo que semiconductores que se desarrollará en Arizona.

"Debo decir que hay una especie de metarelación con los Estados Unidos, intangible, porque de su parte son 42 agencias (involucradas), todos los días, y de la nuestra, no llegamos a 42, peso son treinta y tantas, y a veces, en algunas decisiones 53.

"Esto no está muy claro, o todavía no se estudia suficientemente, pero es un nivel de relación que creo yo no existe en ningún otro país del mundo, probablemente en la Unión Europea, en algunos momentos porque han institucionalizado esto, pero no en una relación bilateral. Entonces es una metarelación, una relación bilateral 2.0.", sostuvo.