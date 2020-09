Presume Ssa reducción de epidemia de 24 por ciento

Reforma

Ciudad de México.- Entre las semanas epidemiológicas 36 y 37 se registró una reducción del 24 por ciento de la epidemia de Covid-19, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Hoy daremos como una noticia insisto alentadora que entre la semana 36 y la 37, la epidemia se redujo 24 por ciento. Me refiero al número de casos estimados comparando los que se estimaban para la semana 36 con los de la semana 37", afirmó.

Señaló que la epidemia activa es del 5 por ciento, con 33 mil 709 casos activos acumulados.

"Otra señal alentadora es que desde la semana 27 ha disminuido la mortalidad. El cambio de la semana 36 y la 37 fue de 60 por ciento; es la reducción más grande en mortalidad entre dos semanas consecutivas que hemos tenido desde el inicio de la epidemia".

Dijo que esto tiene que ver con el manejo médico de la epidemia; la oportunidad de detección y de atención, así como su calidad.

Aseveró que se trata de indicadores consistentes y que hay 26 entidades con tres semanas consecutivas de descensos, además, sostuvo, ya se registran siete semanas consecutivas de una tendencia decreciente.

"Desde mitad de julio empezó a disminuir el número de contagios diarios; el número de casos diarios; el número de personas que son hospitalizadas diariamente y afortunadamente también el número de personas que fallecen".

Indicó que el porcentaje de positividad en la semana 37 es de 37 por ciento, es decir, menos de cuatro de cada 10 personas tenían Covid-19

Sin embargo, el funcionario advirtió que existe el riesgo de que exista un repunte de los contagios e incluso se exacerbe o aumente la epidemia cuando se hace el desconfinamiento demasiado rápido.

"No existe una garantía de que no habrá rebrotes. En la mayoría, sino es que en todos los países de Europa están experimentando sendos rebrotes de Covid-19. Desde luego, la región de América, el continente americano, donde está nuestro País, no escapa de esta realidad".

Apuntó que puede ocurrir que la tendencia de descenso se revierta.

"En un momento dado empecemos a tener más y más y más contagios".

Esto tiene que ver con el número de personas en el espacio público y el intervalo de movilidad.

"Es una realidad de la que no se puede escapar tampoco de ella en la medida que no sólo es necesario, sino indispensable reabrir las actividades económicas y sociales".