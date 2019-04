Presumen gasolineras baratas y ¡cerradas!

Ciudad de México.- Algunas de las estaciones de servicio donde, a decir del Gobierno federal, se venden las gasolinas más baratas... están cerradas o abandonadas desde hace años.

Es el caso de la gasolinera Servicio M&M, en Chapultepec, Estado de México, que, según la Secretaría de Energía, vende el litro de Magna en 15.71 pesos.

Sin embargo, dicha estación de servicio -propiedad de María del Carmen Miranda Nava y Ricardo Víctor Mercado Galán, hermana y cuñado del ex Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava- fue suspendida en agosto de 2017 por presuntamente lucrar con combustible robado. Desde entonces está cerrada.

Algo similar ocurre con Servicio Vanoe, en Puebla, gasolinera que, de acuerdo con las autoridades federales, vende el litro de Magna en 15.47 pesos, a pesar de que lleva más de dos años abandonada.

Una situación semejante se da con Gasolinera de la Vicente Guerrero de Cd. Madero, en Tampico, Tamaulipas, que, según la información oficial, vende el litro de Magna en 15.53 pesos, aunque está cerrada desde el año pasado.

Otro caso es la estación de servicio de Cruz Elvira Martínez Mendoza, en Coatzacoalcos, la cual tiene más de un año cerrada por cambio de propietario.

Abandono en Puebla

La estación Servicio Vanoe, ubicada al poniente de la capital poblana y exhibida como una de las que vende la gasolina más barata del País, lleva más de dos años en abandono.

Reforma acudió al sitio, en avenida Reforma 2922, y encontró que las instalaciones están cerradas, aún con las bombas de abastecimiento, pero sin mangueras.

El perímetro del predio permanece cerrado con una alambre del que cuelgan pedazos de plástico para advertir que no hay paso. Todos los rastros de la marca Pemex fueron tapados e incluso el letrero de ubicación también quedó inhabilitado y sólo está a la vista el número "3308".

"Está cerrada todo lo que va del año porque los dueños venían a abrir las oficinas y ahí estaban un rato y ya luego se iban, pero en realidad la gasolinera está cerrada desde hace más de dos años, a lo mejor como dos años y medio", dijo un comerciante localizado a unos pasos del lugar.

"No sé qué pasó, pero de pronto la cerraron y dejaron de venir las pipas, ya no dieron servicio de nada y se quedó así como se ve ahora, abandonada".

"Ahora sí que me hacen reír porque esto está cerrada desde hace más de dos años, ya ni me acuerdo exactamente de cuándo fue que dejaron de trabajar, pero sí llevan mucho tiempo", expresó otro comerciante de la zona.

Cierran por venta de huachicol

La gasolinera con razón social Servicio M&M, en Chapultepec, Estado de México, está cerrada desde 2017 por supuesta venta de huachicol.

La operación de la estación de servicio, ubicada en el kilómetro 2.4 de la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco, fue suspendida tras un operativo en el que elementos de la Gendarmería de la Policía Federal (PF) y de la Policía Estatal detuvieron a siete personas cuando descargaban combustible ilegal en el sitio.

La gasolinería es propiedad de María del Carmen Miranda Nava y Ricardo Víctor Mercado Galán, hermana y cuñado de Luis Enrique Miranda.

De acuerdo con la versión de trabajadores y habitantes de la zona, la estación se encuentra cerrada desde su suspensión en agosto de 2017 y en ningún momento ha sido reabierta al público.

La gasolinera está rodeada por vallas metálicas en la parte frontal y en la lateral por un lazo para evitar que las personas se acerquen, y las mangueras de los despachadores aún cuentan con sellos de suspensión colocados por las autoridades.

En el terreno sólo está funcionando una tienda de conveniencia.

REFORMA publicó en septiembre de 2017 que las gasolineras de la hermana y cuñado de Miranda no sólo lucraban con la venta de huachicol, sino que tenían un historial de sanciones.

Entre las irregularidades detectadas en ellas estaban que no vendían litros de a litro, problemas al despachar el combustible y deficiencias en el equipo para surtir a sus clientes.

Ocupan gasolinera como estacionamiento

La gasolinera en Tampico presentada como una de las más económicas del País está cerrada al público desde el año pasado y es ocupada como estacionamiento.

Las autoridades reportaron que la estación de servicio con razón social Gasolinera de la Vicente Guerrero de Cd. Madero destacaba por vender la Magna en 15.53 pesos el litro y la Premium en 17.23 pesos.

El negocio, ubicado en la Avenida Ayuntamiento 1301-A, permanece cerrado desde 2018, por lo que algunos conductores aprovechan su espacio para estacionarse temporalmente, mientras que el teléfono de contacto del lugar 8332213242 no funciona.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó que esta gasolinera no pertenece al organismo y que desconoce el motivo de su cierre.

En un comunicado, la Onexpo dijo estar favor de informar sobre los precios, no obstante, solicitó al Gobierno federal incluir en esta evaluación variables que influyen en la decisión de compra, como la calidad del producto.

"Es conveniente se incluyan otras variables que influyen en la decisión de compra, como las calidades del producto, la imagen de las instalaciones, la promoción, el nivel de calidad en el servicio, entre otros diferenciadores presentes en la competencia", puntualizó.

Venta en muelle

La estación de servicio con razón social E.S.G.E.S en Campeche, que según la Secretaría de Energía tiene uno de los precios de gasolina más baratos en México, está adentro del muelle de San Francisco, a donde sólo tienen acceso los dueños de yates anclados en el sitio.

Al negocio, que fue destacado por ofrecer litros de Magna en 15.59 pesos, también puede entrar personal de la Administración Portuaria Integral, sin que exista la posibilidad de que el público en general se abastezca de combustible.

La gasolinera es propiedad de Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

El empresario es también dueño de una estación localizada justo enfrente del muelle, sobre la carretera costera del Golfo, donde hay acceso a los consumidores, pero el litro de Magna fue ofertado ayer en 19.69 pesos por litro.