Presumen unidad en MC junto a Patricia Mercado

El senador Clemente Castañeda intervino para apaciguar las cosas en la bancada de Movimiento Ciudadano después de que la senadora Patricia Mercado dejara la vocería de la campaña de Jorge Álvarez Máynez.

Castañeda, jefe del grupo, se tomó la foto con el líder nacional, Dante Delgado, la propia Mercado y seis senadores más para resaltar la unidad del grupo.

"Aquí estamos las y los senadores de @MovCiudadano listos para seguir impulsando la causas de México. Somos una gran familia y vamos a seguir trabajando en equipo por un futuro mejor para las y los mexicanos", planteó en su cuenta de X.

Mercado había sostenido que hay "decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda".

Antes de la sesión, Castañeda recibió en sus oficinas al grueso de la bancada. Mercado expuso que su inconformidad estribaba en la postulación como candidata de la Alcaldesa Sandra Cuevas.

"Hay decisiones que se tomaron en el sentido de las propias candidaturas, otros no estamos más conformes que otros", dijo la senadora a medios.

"Ya veremos los resultados electorales, para mí ese tipo de candidaturas (Roberto Palazuelos) no suman...mi planteamiento fue que no puedo ser vocera, habrá diferencias, pero no seré vocera de la campaña... sigo en la bancada y sigo en MC".

Una fuente que asistió al cónclave explicó que los senadores Luis David Ortiz Salinas, Noé Castañón y Alejandra León están en "plan rebelde" porque no les había tocado ninguna candidatura.

Se informó que el grueso de la bancada se entrevistará con el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, el martes de la próxima semana en su casa de campaña.

El senador Juan Zepeda se comunicó con Castañeda para explicarle que no iba a poder asistir a la reunión.