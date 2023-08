Prevé Adán ganar encuesta por más de 3 puntos

Especial / Agencia Reforma / López en asamblea informativa en Paraíso, Tabasco

Ciudad de México.- Adán Augusto López vaticinó que ganará la encuesta de Morena con una ventaja de más de tres puntos.

"Va a ser un poco más que eso más de eso (más de 3 puntos)", afirmó el exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial morenista en entrevista en Paraíso, Tabasco.

Aunque previamente, en su asamblea informativa en el jardín municipal, había criticado las "encuestas anímicas" de sus competidores, ahora aseguró que en las mediciones de su equipo él saca una amplia mayoría.

"(Las mediciones me dicen) lo mismo que dijo hoy la gente en abrumadora mayoría: vamos a ganar, yo no tengo ninguna duda estoy confiado. Digo, tampoco me confío en exceso, porque los compañeros tienen su estrategia, pero nosotros vamos a ganar", sostuvo a cinco días de que termine el periodo de giras que dio Morena.Del 28 de agosto al 3 de septiembre, Morena aplicará encuestas para sacar al coordinador nacional de la defensa de la transformación y virtual candidato presidencial, que será anunciado el 6 de septiembre.

En su discurso, López había acusado a sus compañeros que se han convertido en lo que tanto combatieron, por pagar encuestas favorables, pero al final dijo que en Morena hay unidad y juego limpio.

"Claro todos estamos haciendo nuestro esfuerzo y todos intentamos mantener la unidad", sostuvo.

El tabasqueño no quiso opinar sobre la declinación de Santiago Creel a favor de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, pero dijo que la oposición está desaparecida y que no tiene "autoridad moral".

"Van a seguir declinando todos, van acabar pegando un cartel en los parques que diga 'se busca candidato'", afirmó.

Algunos se convirtieron en aquello que combatimos

El aspirante a coordinar la defensa de la transformación, acusó que algunos en Morena se han convertido en lo mismo que criticaban por pagar la publicación de encuestas favorables.

"Esas encuestas que ustedes ven publicadas ahí se llaman encuestas anímicas, porque para lo único que sirven es para mantenerle el ánimo, así, con la sonrisa todo el día, a la que las paga o al que las paga", afirmó.

"Miren como es la vida, algunos ya se convirtieron en todo aquello que tanto combatimos, algunos o algunas, nosotros no, nosotros seguimos la decisión de la gente".

En un encuentro con seguidores en su natal Paraíso, López Hernández recordó el tiempo en el que el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador era ubicado por debajo de los otros candidatos.

"Durante años Andrés Manuel combatió eso. Ponían Peña Nieto 70 por ciento, Andrés Manuel 4 por ciento a ver si así se desanimaba la gente. Un día pusieron Anaya 41 por ciento, Meade 30 por ciento, AMLO 4 por ciento. Es para morirse de risa esas encuestas", expresó.

En el jardín municipal, ante cientos de personas, incluido un contingente de trabajadores petroleros, el ex Secretario de Gobernación también aseguró que fue él quien propuso a López Obrador construir la refinería de Dos Bocas.

Según el aspirante, lo hizo recitando un poema de José Gorostiza: "La barca morena de un pescador/ cansada de bogar/ sobre la playa se puso a rezar:/ ¡Hazme, Señor,/ un puerto en las orillas de este mar!".

"Yo le cambié, le dije: 'Presidente, ya un viejo paraiseño/ cansado de tanto soñar y de hacerse a la mar/, pues ahora viene a pedirle que si ya tenemos un puerto (de Dos Bocas), pues construya una refinería a la orilla de ese mar'. Y ese sueño ya se hizo realidad", sostuvo.

López Hernández, al que la mayoría de las encuestas realizadas lo colocan detrás de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, atacó también al Ministro de la Corte Luis María Aguilar, por suspender la entrega de los libros de texto en Chihuahua.

"Es una estrategia de politiquería, la Gobernadora de Chihuahua, la Gobernadora de Aguascalientes, ahora ya se le sumó el Gobernador de Coahuila, ese que ya se va, pero ya se le sumó, y cuentan con la complacencia de un Ministro de la Corte, que es el más burdo representante del conservadurismo, un tinterillo de ocasión", aseguró.