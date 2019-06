Prevén destinar más recursos para migrantes

Ciudad de México.- Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, aseguró que, tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, será necesario incrementar el presupuesto de diversas instituciones federales encargadas de atender el fenómeno de la migración y la atención a refugiados.

De entrada, explicó que los Centros de Detención deberán transformarse en albergues para quienes lleguen a territorio mexicano, aunque también tendrá que implementarse una estrategia para renta de vivienda en la frontera norte, donde esperarán a que se resuelva su trámite de asilo en Estados Unidos.

"En dos áreas fundamentales: tema migratorio y el área de refugio, porque evidentemente se incrementarán, de manera muy significativa, las solicitudes de refugio en nuestro país", dijo.

"Un aumento importante y tiene que haber en la Comisión de Ayuda a Refugiados una atención particular. Se va a revisar el presupuesto".

Entrevistado luego de participar en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reconoció que se debe cuidar el trato a los migrantes en la frontera sur.

Encinas descartó que el ofrecimiento del Gobierno mexicano sea, en los hechos, la construcción de un muro humano para evitar el paso de los centroamericanos.

"Tenemos que tener mucho cuidado para que sea la Guardia Nacional la única autoridad en materia de seguridad que intervenga en estos casos", aseveró.

En este marco, reveló que el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo una depuración de cerca de 600 elementos.

A pregunta expresa, reconoció que la salida de algunos agentes fue motivada por irregularidades.

Reconoció que el reclutamiento del nuevo personal llevará tiempo, ya que no se puede realizar de manera improvisada sino con elementos que cuenten con la formación necesaria.

Los defensores

Por otro lado, el subsecretario se dijo dispuesto a revisar los casos de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, quienes fueron detenidos y acusados de tráfico de migrantes.

"Vamos a revisarlo, no hay que criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos, hay que darles facilidades para que desarrollen sus funciones. No he tenido contacto con ellos. En caso de ser necesario intervendremos a favor", respondió.