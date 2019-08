Prevén en frontera un millón de arrestos

Ciudad de México.- El 2019 cerrará con un millón de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos, advirtió el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), una cifra que no se veía desde hace más de 10 años.

De acuerdo con un estudio realizado por el organismo, en los primeros meses del año fiscal se han registrado 688 mil detenciones en la frontera, lo que representa, además, el doble del mismo periodo cada año desde 2014.

El Instituto alertó que a pesar del acuerdo migratorio que adoptaron los Gobiernos de México y Estados Unidos en junio pasado para mitigar la migración en la frontera con Guatemala, se prevé un aumento en las detenciones de menores no acompañados y familias.

En el documento se detalla que aunque los menores no acompañados detenidos habían representado una cifra constante, desde el 7 al 15 por ciento en los últimos años, en lo que va del 2019 han sido arrestados 64 mil, por lo que se espera que se rompa el récord histórico de 2014, que es de 69 mil.

Asimismo, en 2012, las familias que viajaban juntas representaban apenas el 10 por ciento de las detenciones en la frontera, pero en este año significan el 66 por ciento.

El MPI destacó que las 390 mil familias detenidas en estos primeros meses del año, ya representan cuatro veces más del total de arrestos en 2018, 107 mil, y cinco veces más el número que representaban en 2014, 68 mil. En 2012, detalló, sólo hubo 11 aprehendidas.

La mayoría de las familias frenadas en los últimos dos años son guatemaltecas y hondureñas, pues entre 2015 y 2017 representaron el 60 por ciento del total.

En el estudio, el Instituto aseveró que las medidas restrictivas implementadas en la frontera norte, como el haber hecho más difícil el acceso al asilo en Estados Unidos o el regresar a los solicitantes de éste a México, ocasionará que las personas intenten migrar más a ese país, en lugar de disuadirlas de no hacerlo.

Por otro lado, aseveró que México no tiene la capacidad ni la preparación institucional para sostener los niveles de esfuerzo que Estados Unidos está demandando para reducir los flujos migratorios desde Centroamérica, por lo que ese país tendría que cooperar para gestionar y disminuir la migración de otra manera, como continuar la ayuda internacional a Honduras, Guatemala y El Salvador.