Prevén liberar a Villanueva esta semana

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que el ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva -preso por nexos con el narcotráfico-, podría salir de prisión esta misma semana.

En entrevista, tras la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Reinserción Social, reiteró que Villanueva cumple con todos los requisitos para ser beneficiado con la prisión domiciliaria.

"Hemos estado promoviendo las solicitudes, pensamos que a lo mejor en el transcurso de esta semana (pudiera salir) en virtud de su edad y su estado de salud podríamos obtenerla", comentó Sánchez Cordero en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Ya él lleva más de las dos terceras partes (de la sentencia) en prisión, adicionalmente casi 20 años en prisión".

Villanueva fue detenido en 2001 en Quintana Roo y entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero.

En EU, cumplió una condena de 113 meses de prisión. El 18 de marzo de 2017, fue repatriado a México donde compurga una sentencia de 22 años por delitos contra la salud.

Previenen reincidencia entre 'amnistiables'

En otro tema, la Secretaria indicó que la mejor manera de prevenir que quienes eventualmente sean liberados por la Ley de Amnistía reincidan en la comisión de algún delito.

¿Qué medidas se están tomando para que no representen un riesgo adicional a la seguridad?, se le preguntó a la funcionaria.

"Precisamente el tema de la reinserción, de capacitarlos para el trabajo, de que tengan alternativas y esto viene desde el penal. El tema de la reinserción social es a pesar de la prisión, la reinserción es a pesar de la prisión, no por la prisión, sino a pesar de la prisión estas externalidades reducirlas al máximo" respondió.

"Y desde luego la capacitación, las alternativas de trabajo, la educación, la salud. Todavía hay un reto enorme, enorme".