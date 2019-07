Priista Alejandro Moreno, dice que compró mansión con crédito

Ciudad de México.- El aspirante a presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la residencia que posee en Campeche es producto de una donación y un crédito inmobiliario... de los cuales no mostró pruebas.

En una carta dirigida a REFORMA, el vocero de la campaña de Moreno, Paul Ospital, intenta explicar el origen de la mansión del aspirante tricolor, ubicada en el Fraccionamiento Lomas del Castillo, en una zona de alta plusvalía cercana a la playa.

REFORMA publicó este lunes que la residencia de Moreno está valuada en 46 millones de pesos y no corresponde a los ingresos anuales por 5 millones que obtuvo mientras fue Gobernador de Campeche.

"Respecto al valor de la construcción de la casa, es importante aclarar que está siendo pagado mediante un crédito hipotecario que al día de hoy se encuentra cubriendo, así como la dación en pago de 2 lotes de terreno", indica la carta enviada a este diario.

"Respecto a los ingresos percibidos, se manifiesta que, en 2005, recibió una donación familiar, la cual fue el origen de la inversión, a la que se suma sus ahorros personales producto de sus ingresos percibidos por los cargos públicos que ha desempeñado desde entonces".

Antes de publicar la información, REFORMA buscó la versión de Moreno, pero la respuesta fue que el candidato no tenía nada que agregar, pues los datos estaban en su declaración 3de3.

No obstante, ni el crédito hipotecario ni la donación de terrenos enunciados ahora en la carta se encuentran en su declaración 3de3.