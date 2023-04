Primero seguridad en México, luego cooperación con EU: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en cuanto al combate a la violencia, primero se priorizará la seguridad en México y en segundo plano la cooperación con Estados Unidos.

"Sí vamos nosotros a seguir cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, pero con una aclaración pertinente: nosotros tenemos primero que garantizar la seguridad pública en nuestro País. Para decirlo más claro: nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie se ha secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios; eso es lo primero, esa es nuestra responsabilidad fundamental.

"Y, en el segundo plano, ayudar y cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que podamos, como buenos vecinos, enfrentar el grave problema del consumo de los droga en Estados Unidos. En particular, atender el problema del consumo de fentanilo que está causando la vida o la pérdida de vida de muchos estadounidenses, cosa que lamentamos bastante", comentó.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que México ya no es más el "policía de los Estados Unidos" como solía serlo durante el sexenio de Felipe Calderón.

"Pero que no se malinterprete, ya no es el tiempo de Calderón de que se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba y éramos como los policías del Gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas que -por cierto- nunca funcionaron de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso.

"No, ya no, ni tampoco que la DEA o la CIA o cualquier agencia del Gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a ser la Secretaría de Marina o lo que va a ser la Secretaría de la Defensa de México, no", mencionó.

López Obrador afirmó que la relación bilateral estará guiada por la cooperación, mas no por el sometimiento, ya que México es un país independiente.

"Cooperación, sí, sometimiento, no, por qué México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente, eso ya lo están entendiendo cada vez más en el Gobierno de Estados Unidos, de manera especial el Presidente Biden, que ha actuado con mucho respeto, pero todavía ya quisieran que fuese como antes", agregó.