Prioriza defensa de Lozoya que EPN declare; perfila acuerdo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En el juicio contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya por lavado de dinero, la defensa del ex funcionario reiteró que existen pruebas que señalan al ex Presidente de México Enrique Peña Nieto como responsable de la operación de un "aparato organizado de poder enfocado en la corrupción", por lo que debería ser llamado a declarar.

"También en este caso hay suficientes condiciones para que el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España, y vuele digamos, directamente desde el campo de golf hasta el AIFA y del AIFA directamente a este Centro de Justicia para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia que es pública", dijo el abogado Miguel Ontiveros en entrevista con medios.

"Creemos que es sólida tal y como ya lo confirmó el señor Presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) en el sentido de que está probado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética", añadió.

En la audiencia, los ministeriales de la FGR, Pemex y UIF aceptan concretar un diálogo con la defensa de Lozoya para alcanzar un acuerdo reparatorio y llegar al criterio de oportunidad en los casos Agronitrogenados y Obredecht.

El juez de control Gerardo Genaro Alarcón López difirió la audiencia intermedia para el martes 18 de junio a las 12:30 horas.

En su intervención, Lozoya reclamó que llevan mucho tiempo colaborando y eso no refleja.

"Parece sorprendente que estén echando largas. (Alonso) Ancira firmó el acuerdo reparatorio, mi familia y yo no tenemos ese derecho. Utilizar la prisión preventiva para obtener un incremento en el monto va en contra de mis derechos", aseveró el ex funcionario.

El juez consideró que son subjetivas las declaraciones de Lozoya.

Por su parte, el abogado Miguel Ontiveros insistió en dejar fijo el monto de 10 millones 736 mil 351 dólares y que los beneficiarios fueran tanto su cliente, su mamá Margarita Austín y Solís, su hermana Gilda Margarita y su esposa Marielle Helene Eckes.

Ante estos señalamientos, el juez expresó que ambas partes tendrán que dialogar.

"Recordemos que hace un año nos comprometimos todas las partes, la Unidad de Inteligencia Financiera, Petróleos Mexicanos y esta defensa en la reparación del daño que tal y como lo solicitaron las instituciones del estado, la suma es de 10.7 millones de dólares y estamos dispuestos a garantizar el 100 por ciento de esa reparación del daño en los términos ya acordados, ya señalados hace un año", explicó el abogado.

"Solamente basta que nos sentemos a firmar para venir con el juez y lograr el acuerdo reparatorio y que los verdaderos responsables entre los que se encuentran Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso respondan ante la justicia", lanzó el defensor.

En la audiencia, la FGR ofreció como prueba de cargo contra Lozoya su propia denuncia presentada el 11 de agosto de 2020, en la que reconoce que la compra de Agronitrogenados ocasionó daños al erario por cientos de millones de dólares.

En la denuncia de hace más de dos años, Lozoya acepta su intervención en la compra-venta, pero siempre sostiene que fue por instrucción del entonces Presidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes tenían un compromiso previo con Alonso Ancira, dueño de AHMSA.

En dicha querella, admite sin reservas que existieron irregularidades y un desfalco a Pemex con esta transacción, pero el hoy preso nunca menciona haber recibido un soborno, y más bien insinúa que esos pagos ilícitos habrían sido para Videgaray.

"La presión por parte de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso continuó. Era evidente el interés político y personal de Luis Videgaray Caso en que saliera dicha operación, lo cual implicaba que Alonso Ancira se pudiera deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que tenía 14 años sin funcionar", dijo en la denuncia de 2020.

La oferta de la defensa es la negociación.