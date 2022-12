Priorizan recursos contra violencia en Morelos

CDMX.- Ante la violencia que azota a Morelos, el Congreso local priorizó recursos para reducir la inseguridad en la entidad que encabeza Cuauhtémoc Blanco.

En Morelos, de enero a noviembre de 2021, se reportaron 939 homicidios dolosos, cifra que se elevó en 1.8 por ciento en el mismo periodo de este año con 956 asesinatos.

Las autoridades estatales se han limitado a decir que 14 organizaciones criminales tienen controlado al Estado y que carecen de fuerza policial.

Ante este escenario, el Presupuesto de Egresos 2023 aprobado por el Congreso, por un monto de 34 mil 116 millones, favorece principalmente el rubro de la seguridad , dijo en entrevista el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Erick Sánchez Zavala.

"Se asignaron importantes recursos tanto a la Comisión estatal de Seguridad Pública, un incremento de cerca de 500 millones (de pesos), a la Fiscalía (General del Estado) se le incrementó aproximadamente 300 millones de pesos y al Poder Judicial de poco más de 300 millones para que la ciudadanía pueda percibir mejores condiciones de seguridad", dijo.

Blanco había vetado el Presupuesto de Egresos 2023 aprobado por el Congreso estatal, tras considerar que los recursos podrían haberse distribuido a beneficio de los legisladores y con preferencias para ciertos municipios.

Sin embargo, para Sánchez Zavala ese argumento fue desvirtuado.

"Lo que no les gustó es que estamos visibilizando que el dinero de los morelenses no ha sido bien utilizado y no ha sido aplicado correctamente, se ha ido en cualquier otra cosa y no lo sabemos, pero lo vamos a investigar", garantizó.

Esto en referencia al fondo de unos 500 millones de pesos asignado a infraestructura de algunos municipios y la cual, dijo, es una obligación del Estado, que, sin embargo, lo ha desatendido.

"Este fondo se designó a los municipios para atender infraestructura que es obligación del Estado y que lamentablemente no atiende, como son las carreteras estatales, rutas de evacuación de los altos de Morelos y como es el libramiento que va a Tetela del Volcán, Ocuituco que es una ruta de evacuación y por eso se asignó recurso a estas obras", explicó.

Con estos recursos el Congreso, abundó, quiere demostrar que Morelos no merece estar como lo han mantenido en los últimos cuatro años y por ello se conformó el fondo de 500 millones de pesos que es diez veces más de obra pública en el Estado.

Luego del veto del Gobernador Cuauhtémoc Blanco al Paquete Económico 2023 aprobado por la 55 Legislatura el pasado 26 de septiembre, indicó que diputados revisaron sus observaciones y tras realizar algunas modificaciones fue devuelto nuevamente para su publicación en el Diario Oficial.

Precisó que luego de los cambios efectuados, el Presupuesto 2023 debería de ser incontrovertible, ya que se atendieron algunas de las observaciones del Mandatario local como el caso de atención a víctimas, rubro al que se aumentó la partida presupuestal.

Sin embargo, agregó el diputado panista, otras peticiones como es la cláusula de libre transferencia (con la que el Ejecutivo disponía de 17 mil millones de pesos y podía transferir de manera discrecional más de 600 millones de pesos) fue desechada.

"El Congreso se mantiene en la postura, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso quien lo debe de definir y orientar el gasto, y es el Congreso quien debe autorizar si alguna partida presupuestal se redirecciona y no de manera discrecional como lo ha hecho el Ejecutivo en los últimos cuatro años, lo cual ha mantenido al Estado de Morelos en la inoperancia", detalló el legislador panista.