Priorizará AMLO bienestar y seguridad en PEF

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se van a priorizar los sectores de bienestar, energía y de seguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año. "Bienestar, rescate del sector energético y seguridad", respondió al preguntarle sobre cuáles serían las prioridades del Presupuesto.

Entrevistado brevemente al salir del Hospital Rural del IMSS de San Carlos, Tamaulipas, el Mandatario federal señaló que mañana el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dará a conocer los detalles.

"Mañana vamos a hablar, va a informar mañana en la mañanera el Secretario de Hacienda", comentó.

Por otro lado, al hacer un recuento de los avances que ha tenido su Administración durante su visita a este hospital rural, el Presidente dijo que no es ingenuo y que sabe que aún hay corrupción en el Gobierno, pero ya no en los altos niveles como antes ocurría.

"No crean que soy ingenuo, sé que todavía hay corrupciones, pero sí les puedo garantizar, de eso estoy seguro, que ya no hay corrupción arriba", aseguró el tabasqueño.

La mayor parte de la corrupción, afirmó, se cometía en las altas esferas del Gobierno, pues mientras abajo los agentes de tránsito incurrían en "mordidas", arriba eran "tarascadas".

Su estrategia anticorrupción, repitió, ha sido como "se barren las escaleras, de arriba hacia abajo", pues si el Presidente no roba no lo harán sus funcionarios ni los Gobernadores.

"Es tener autoridad moral para poder tener autoridad política. Nada de componendas, nada de asociaciones delictuosas. Tenemos que actuar todos con rectitud, poner por delante la honestidad como forma de vida y forma de Gobierno", expresó.

López Obrador visitó el Hospital Rural de San Carlos como parte de su revisión de los 80 hospitales de la red de IMSS Bienestar.

La directora de la unidad, Juana Delia Aguilar Serna, le dijo al Presidente que cuentan con ocho camas censables y tienen una ocupación superior al cien por ciento.

"Como usted lo ha constatado, nuestro hospital, de acuerdo con su tiempo de operación, requiere diversos apoyos, como es la cobertura de algunos especialistas, así como la obtención de un equipo de ultrasonido y la modernización de nuestra ambulancia", indicó Aguilar.

Aguilar Serna, quien es la única mujer que dirige un Hospital Rural en Tamaulipas, dijo que -pese a las carencias y las adversidades- el personal médico cumple con sus tareas con la finalidad de otorgar el servicio de salud a una comunidad derechoahabiente de 22 mil personas.

"Señor presidente, nuestro hospital cuenta con una plantilla de 90 trabajadores y ocho de cada diez son foráneos, por lo que continuamente se trasladan, incluso por las noches, con el riesgo que esto representa para su seguridad", señaló.

López Obrador reconoció que algunos equipos hospitalarios son dignos de museo, pero prometió que se apoyará al Sector Salud y que habrá 40 mil millones para mejorar la atención hospitalaria.