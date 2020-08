Procesan a marinos por desaparición en Nuevo Laredo

Cd. de México (20 agosto 2020).- Cuatro marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición forzada de Julio César Viramontes Arredondo, en la primera judicialización por la desaparición de al menos 27 personas entre enero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A pesar de la gravedad del delito, en la audiencia el juez permitió a los marinos enfrentar el proceso en libertad, bajo el argumento de que son fácilmente ubicables en sus centros de trabajo.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) documentó que la Marina estuvo involucrada en la desaparición de al menos 39 personas entre enero y mayo de aquel año, pero en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sólo confirmó 27 de ellas, en su Recomendación por Violaciones Graves 36VG/2020, emitida en julio pasado.

"Sé muy poco, lo único que me informaron el lunes es que el caso ya está judicializado, pero que los dejaron en libertad, y pues yo no estoy de acuerdo", dijo en entrevista Érika Arredondo, madre de Julio César.

"Aunque el juez diga que no se van a ir porque son servidores públicos, yo lo dudo, quisiera que estuvieran presos; yo lo que quiero es que me digan dónde está mi hijo, y para puedan hablar tienen que estar presos".

Según lo que ella pudo saber de la desaparición de su hijo, es que el 19 de febrero de 2018 su hijo iba a bordo de un vehículo cuando una camioneta de la Marina chocó con ellos.

La colisión se dio por la mañana, hacia las 10:00 horas, y los involucrados estuvieron hasta las 16:00 horas, según comentaron vecinos a Érika Arredondo.

"Los marinos refieren que ellos iban en persecución y que las personas que iban huyendo lanzaron poncha llantas, entonces chocaron con el carro en el que iba mi hijo", narró Érika Arredondo.

Durante las investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) rastreó el celular de Julio César, el cual mostró actividad dentro de dos instalaciones de la Marina en Tamaulipas.

"A mí lo que me comentan los de FGR es que de 16 marinos que entrevistaron, 2 aceptaron estar en los hechos, pero no me dieron nombres", agregó Arredondo.