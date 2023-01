Prohíbe Mexicali narcocorridos en eventos oficiales

Tomada de Facebook / Norma Alicia Bustamante, Alcaldesa de Mexicali

Mexicali, México.- La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, prohibió que en los eventos organizados por el Ayuntamiento los artistas invitados canten narcocorridos, fumen mariguana o tomen alcohol.

La morenista señaló que no le gustó que el rapero Santa Fe Klan haya fumado mariguana en un concierto en el palenque de Mexicali.

Ante ello, adelantó que prohibirá estas conductas, aunque evitó llamarle "veto".

La ciudad tiene eventos propios como las Fiestas del Sol, que recauda recursos para el gobierno local.

"Que vayan a cantar canciones de narcos ante chavos, pues no, me la ponen difícil porque tengo que ver qué tantas (canciones de narcos tienen ciertos cantantes), yo creo que artistas de ese nivel tienen que tener un repertorio apto para chavos", expresó.

"Ahora, el palenque es una cosa, y Fiestas del Sol, (plaza de toros) Calafia es otra, la meta es: Vetado no, porque si me dicen 'okey no te voy a cantar narcocorridos, ni a fumar mariguana ni a estar tomando alcohol delante de los chavos' pues adelante".

La presidenta municipal señaló que los menores no deberían de tener como héroes a los narcotraficantes.

"(Para) los chavitos son sus héroes, son sus héroes los narcos, como maestra y como responsable del Ayuntamiento, tengo que poner mi granito de arena para que esto no siga sucediendo, sé que se van a ir a otro lado (los menores), pero que no haya de que 'en el gobierno de Mexicali estamos apoyando eso'", subrayó.