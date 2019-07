Prohíben a FGR disponer de casa de Lozoya

Ciudad de México.- Un juez federal prohibió por tiempo indefinido a la Fiscalía General de la República (FGR) disponer, vender o transferir la propiedad que le aseguró a Emilio Lozoya en un fraccionamiento de Lomas de Bezares, como parte de una investigación por lavado de dinero.

Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal en esta ciudad, concedió al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) la suspensión definitiva contra la medida precautoria que pesa sobre el inmueble, con los efectos especificados.

"Se concede a Emilio Ricardo Lozoya Austin la suspensión definitiva, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se remate, disponga, enajene, transmita o transfiera en favor de terceras personas el bien mencionado", acordó el juez Chávez en el amparo 448/2019.

La semana pasada el juzgador había negado la suspensión provisional a Lozoya porque aparentemente no había documentado en forma debida la propiedad del bien.

Sin embargo, de acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, Javier Esquinca, apoderado legal del ex funcionario en este juicio de garantías, entregó al juez el folio real original de la propiedad.

"Lo que acredita indiciaria y presuntivamente la calidad de propietario con que se ostenta, lo que es suficiente a consideración de este órgano de control constitucional para conceder la medida cautelar de que se trata", señala el juez.

El pasado 28 de mayo pasado la FGR cateó y aseguró la casa de Lozoya, localizada en Ladera número 20, interior 11, en el conjunto residencial La Retama, Colonia Lomas de Bezares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

La medida cautelar es parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, de la cual derivó la orden de aprehensión girada por lavado de dinero contra el ex director de Pemex, quien a la fecha continúa prófugo de la justicia.