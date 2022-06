Prohíben vapeadores; es fácil conseguirlos

CDMX.- Conseguir vapeadores es tan fácil que incluso los venden en los tianguis instalados en inmediaciones de las oficinas centrales del IMSS, en surtidos puestos de calles aledañas a Palacio Nacional y en plazas comerciales, donde hay hasta máquinas expendedoras.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores en México, por considerarlos nocivos para la salud.

Sin embargo, no aclaró cómo se va inhibir la venta o circulación de esos productos, incluso por internet.

Este es el segundo decreto que pone freno a los vapeadores. El 22 de octubre de 2021 se prohibió su importación y exportación, así como la de sus cartuchos y mezclas, pero la medida no fue suficiente, pues siguieron comercializándose.

Sobre la Calle Corregidora, un comerciante ambulante vende en su pequeño puesto, de 1 metro de largo por 1 de alto, más de 350 vapeadores de distintas marcas colocados en un anaquel.

Un aparato para 300 "puffs" o fumadas, sabor "lychee", con 5 por ciento de nicotina, es vendido en 50 pesos.

"This product can expose you to nicotine, a chemical known to the State of California to cause cancer", reporta el aparato hecho en china que contiene glicerina vegetal, nicotina "natural" y saborizante.

Dependiendo la cantidad de "puffs" sube el costo de los aparatos; en ese puesto se ofertan vapeadores hasta de 300 pesos, para mil 200 fumadas y hay de muchos sabores: limón, "cola ice", fresa-plátano, fresa-litchi, pera, manzana verde, entre otros.

Durante la firma del decreto, la Secretaría de Salud advirtió que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son incluso más dañinos que los productos convencionales, aumentan la probabilidad de fumar tabaco y de adicción y resultan más atractivos para los menores de edad.

Ahora, el reto para el Gobierno federal será controlar su venta.

En un tianguis de la Colonia Condesa, afuera del metro Insurgentes o en plazas comerciales como Perisur o Delta se ofertan estos productos.

Sobre República Venezuela casi esquina con Calle del Carmen, en un local de una plaza comercial, hay vapeadores den entre 80 y 2 mil pesos.

"Llevo años en este negocio y digan lo que digan son menos dañinos que el tabaco, hasta se recomienda para dejar de fumar", dijo el dependiente.