Promete AMLO dejar sistema de salud como el de Dinamarca

Desde Juchitán, Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ahora cumplir con su promesa de 2018 de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, incluso dijo que mejor.

"Va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé mejor: va a ser mejor que el de Dinamarca", afirmó para ganarse los aplausos de un centenar de asistentes a la inauguración del Hospital Materno Infantil de este municipio de Istmo de Tehuantepec.

A pesar de su confianza, el Presidente aceptó que hasta ahora no ha logrado su promesa, la numero 13 de sus 100 que presentó en la toma del puesto, en diciembre de 2018, y que afirmó que se conseguiría en 2021.

"Se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, dicen ja ja ja, se ríen; bueno, no saben que yo soy hombre de palabra, y que los compromisos se cumplen", sostuvo.

"¡Es un honor estar con Obrador!", gritaron los asistentes y el Presidente repitió su promesa de todos los medicamentos y toda la atención médica gratuita.

"No sólo el cuadro básico, ¡todos los medicamentos!, porque no se va a cobrar nada, aquí en este hospital no va a haber caja registradora porqué no va a cobrar nada", agregó.

Al final de su discurso, el presidente presentó otra de sus ideas para garantizar, dijo, todo el personal médico: que regresen a trabajar los médicos jubilados, con un salario aparte de su pensión.

"Hay 10 mil especialistas en el país, en el seguro social, jubilados, que todavía están en condiciones de dar servicio, porque tienen de 55 a 65 años, están jovencitos, chamacos, chamacas, entonces, ¿qué les estamos ofreciendo a esos 10 mil?, que van a mantener su pensión, y que aparte le damos trabajo, les garantizamos un contrato de cinco años, con su sueldo de especialistas, íntegro", afirmó.

"Si esos 10 mil aceptan esa propuesta, resolvemos el problema. Es más, con la mitad, y vamos a tener un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca, ese es el plan", dijo.

El Hospital Materno Infantil, una obra iniciada en 2018, durante el Gobierno todavía de Enrique Peña Nieto, fue construido por la empresa Grupo México con 180 millones de pesos.

El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que se han invertido 120 millones en equipamiento, pero dijo que aún está pendiente algo de equipamiento que se resolverá en las próximas semanas.

Tras propuesta del presidente, la población le gritó que se reelija seis años más, y Lopez Obrador se negó, dijo, que porque es Maderista y además, porque hay relevo generacional en su partido.