Promete AMLO evitar retrasos en gasoductos

Ciudad de México.- El presidente López Obrador aseguró que instruyó a su Gobierno a evitar retrasos en trámites en dependencias relacionadas con la construcción de gasoductos, que derivan en costos millonarios.

Informó que llamó a la Secretaría de Gobernación a realizar negociaciones para resolver los conflictos sociales que impiden continuar con las obras.

"Están trabajando en esto, tanto en la CFE como en Segob, la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas por lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia y desatención de los servidores públicos", dijo en conferencia mañanera.

"En la negociación que se hizo se hizo una revisión de los pagos que no tenían que haberse hecho y que tenían que pagarse al final y sin embargo se pagaron por anticipado".

El mandatario reiteró que seguirá pendiente del tema para que no se detengan las obras.

REFORMA publicó hoy que la CFE ha pagado hasta ahora más de mil 200 millones de dólares por los retrasos en la construcción de trece gasoductos, provocados principalmente por trámites burocráticos y también conflictos agrarios o bloqueos de grupos étnicos.

Las empresas argumentaron que durante el sexenio de Enrique Peña hubo demoras en los trámites realizados ante las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Comunicaciones y Transportes; de Energía (Sener); de Medio Ambiente y ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en el otorgamiento de permisos y licencias.