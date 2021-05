Promete AMLO investigación sin miramientos por Línea 12

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se hará una investigación a fondo y sin miramientos del colapso de una estructura de la Línea 12 del Metro que ha dejado hasta el momento 23 muertos.

"Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió. Y, a partir de ese dictamen, que legalmente está a cargo de la FGR y de la Fiscalía del Gobierno de la CDMX, más el dictamen de expertos independientes, que a nivel internacional conocen sobre estos asuntos, se puede llevar a cabo una investigación profunda", comentó López Obrador.

Ayer, una trabe ubicada en Avenida Tláhuac y Privada Panal que sostenía estructuras de la Línea 12 del Metro colapsó al momento que un convoy circulaba con pasajeros.

Dos vagones cayeron sobre autos a la altura de la estación Olivos; el resto del tren quedó suspendido. El saldo hasta la madrugada era de 23 personas fallecidas y 79 personas fueron hospitalizadas.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal prometió que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México no ocultarán nada, ya que el pueblo merece conocer toda la verdad.

"Y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que saber toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad como siempre lo hemos hecho en el Gobierno.

"No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable", aseguró.

López Obrador mandó un abrazo a todos los habitantes de la Alcaldía de Tláhuac y prometió que no habrá impunidad para nadie.

"Vamos a hacer las investigaciones, lo que aquí expresó Claudia (Sheinbaum), y se va a estar informando constantemente y no hay impunidad para nadie", finalizó.