Promete Monreal regular outsourcing

Ciudad de México.- La reforma orientada a regular la práctica del outsourcing o subcontratación no será light ni a gusto de los empresarios, prometió el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena.

Dos días después de que se conociera el acuerdo que adoptó la Junta de Coordinación Política para postergar la aprobación del dictamen, el legislador aclaró que la reforma impulsada por su correligionario y líder minero Napoleón Gómez Urrutia no ha sido descartada.

"Nadie está de acuerdo con la subcontratación, con el outsourcing, que ha sido injusta y ha precarizado el ingreso de los trabajadores. Esta ley no se congela, este dictamen no va a dormir el sueño de los justos. Esto es simplemente un compás de espera para una discusión profunda sobre un tema tan serio", planteó ayer en rueda de prensa.

A juicio de Monreal, la reforma anunciada "no debe ser light. Va a ser una reforma que atienda los reclamos de los trabajadores, pero que equilibre la posición de los empleadores. Pero no será al gusto de los empresarios, no al gusto del dogmatismo, no al gusto de los extremos radicales, pero sí se tiene que ceder, en uno y en otro extremo".

A mediados de la semana, luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuestionara fuertemente la propuesta de ley que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing, el Senado frenó la iniciativa.

Dos horas antes, la minuta de reforma había sido aprobada en Comisiones con sólo la presencia de legisladores de Morena, el PES y el PT. El senador Gómez Urrutia, su principal impulsor, pretendía que el pleno la aprobara ese mismo martes.