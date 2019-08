Promete Presidente rehabilitar escuelas

Ciudad de México.- En el Ciclo Escolar 2019-2020, las escuelas públicas del País tendrán un presupuesto asignado directamente por la Tesorería de la Federación que deberán invertir en el mantenimiento de sus planteles, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La transferencia de recursos para el mantenimiento de las escuelas públicas se realizará a través de un Comité, el cual deberá estar integrado por padres de familia, maestros y alumnos, dijo.

"A ese Comité de padres de familia se les va a asignar un presupuesto anual para el mantenimiento de la escuela, ese es el plan que tenemos.No pasar el presupuesto por instancias de gobierno federal o estatal, hasta llegar a la escuela porque a veces, no llega el apoyo o no llega completo.Queremos que desde la Tesorería de la Federación llegue la orden de pago, el cheque, directo al Comité", afirmó.

Una vez que el el Comité reciba la transferencia de recursos públicos, explicó que deberá decidir en asamblea con padres de familia, maestros y alumnos, en qué se invertirá para darle mantenimiento a la escuela pública.

"Que en la asamblea escolar de padres de familia, de maestros, se decida cómo utilizar ese presupuesto. Para impermeabilizar, para pintar, para componer las instalaciones hidráulicas, los baños, para las instalaciones eléctricas, para lo que se requiere", manifestó.

Al encabezar la ceremonia cívica de inicio del ciclo escolar 2019-2020, López Obrador anunció que este año comenzará a operar el programa de mantenimiento a la escuela pública aunque no mencionó el monto que se asignará a los planteles educativos.

Muchos planteles educativos, enfatizó que se encuentran en mal estado. Sobretodo, aquellas escuelas que resultaron afectadas por los sismos de 2017 pero que todavía no son rehabilitadas en Oaxaca, Chiapas,Puebla y Morelos, lo que hace que los alumnos tomen clases en lugares improvisados.

El Presidente también destacó que su Gobierno está priorizando la educación con una inversión de 60 mil millones de pesos que serán distribuidos en becas desde preescolar hasta postgrado.

Para los estudiantes de nivel medio superior, señaló que alrededor de cuatro millones de alumnos tienen una beca de mil 600 pesos bimestrales en todo el País.

"Esta es la primera vez que se hace, que todos los estudiantes de nivel medio superior tengan una beca porque en este nivel de escolaridad es en el que se presenta más deserción escolar, es cuando más abandonan la escuela los estudiantes y coincide que es la edad de la adolescencia y es necesario que se mantengan los adolescentes estudiando, que no les falten apoyos para que estén en la escuela y para que no agarren el camino de las conductas antisociales", afirmó.

En el caso de la educación básica, expuso que además de las becas que otorga el Gobierno federal a estudiantes de familias de escasos recursos económicos, también se cuenta con el apoyo de becas otorgadas por los gobiernos estatales.

Durante la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2019-2020, el Presidente agradeció el apoyo del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien le acompañó en la inauguración del primer día de clases al igual que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Me da mucho gusto estar aquí en el inicio del ciclo escolar. Mi agradecimiento a los maestros de México con el compromiso de que jamás serán ofendidos como sucedía en años anteriores", afirmó López Obrador.

"Felicidades a todas y a todos los niños, a todos los maestros, que viva la educación, que viva la enseñanza, que vivan las maestras y los maestros. Que viva México", que viva México, que viva México".

Los alumnos de la Secundaria Técnica Número 63 Melchor Ocampo ingresaron al plantel desde poco antes de las 7:00 horas para realizar un par de ensayos generales de la ceremonia con la que dieron la bienvenida al Mandatario y a las autoridades que le acompañaron.

Mientras un grupo de alumnos de nuevo ingreso se ubicó en el patio de la escuela para saludar al Presidente, los estudiantes de mayor grado se ubicaron en el segundo piso del plantel educativo para integrarse a las tareas del coro o de la banda musical.

López Obrador arribó a las 8:38 horas al plantel educativo y enseguida, encabezó la ceremonia de honores a la Bandera.