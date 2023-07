Promete Sheinbaum a pueblos indígenas no defraudarlos

/ La ex Jefa de Gobierno visitó la comunidad purépecha de Cherán Atzicuirín

Michoacán, México.- Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, aseguró que no defraudará a los pueblos indígenas, a quienes les aseguró que caminarán juntos en la búsqueda de un México con justicia.

En la localidad de Cherán Atzicuirín, en el municipio de Paracho, Michoacán, adonde regresó después de 40 años, luego de trabajar en la comunidad como estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo recibir las prendas típicas y el bastón de mando que le entregaron con el compromiso de trabajar en favor de su bienestar.

"Yo recibo hoy el corazón de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, me llevo el compromiso de lo que significa cada prenda que llevo y este bastón de mando, yo les puedo decir con el corazón en la mano: no los voy a defraudar, nunca los voy a defraudar", aseguró.

Sheinbaum indicó que hace 40 años, aprendió que el pueblo de México está en el corazón de los pueblos indígenas, por lo que se comprometió a que -de ganar- trabajará para construir un país más digno para todos.

"Aquí aprendí hace 40 años a amar al pueblo purépecha, hoy recibo el corazón de cada uno de ustedes y hoy me llevo este bastón de mando y cada prenda como un compromiso con cada uno de ustedes, con los que ya no están, con los que están ahora, con sus hijos, con sus nietos, para que juntos construyamos un país más digno para todos y para todas", reiteró.

Llamó a conservar las 68 lenguas indígenas que existen en el país, ya que cada una de ellas es cultura y una muestra de la lucha, la resistencia, la historia, los usos y las costumbres de los pueblos indígenas.

"Los pueblos indígenas, desde entonces lo aprendí, no sólo por las lecturas, sino con la vivencia, son esencia, resistencia de México, aquellos que crean que México inició con el descubrimiento de América o que inició con la conquista española están equivocados, aquí ya había culturas muy poderosas, con enormes conocimientos, con tradiciones que se resguardan a la fecha", afirmó.

La ex jefa de Gobierno afirmó que la localidad de Cherán Atzicuirín, llamada también Cheranástico, y ella son uno mismo en la búsqueda de un México con justicia.

Reconoció que nunca imaginó regresar cuatro décadas después de haber trabajado en la comunidad como estudiante universitaria, ahora en búsqueda del cargo que, de obtener, la llevaría ser la candidata presidencial de Morena para 2024.

"Nunca imaginé que 40 años después, iba a regresar a este hermoso pueblo para poder caminar juntos hacia la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación", indicó.

Sheinbaum recordó que regresó a Cherán Atzicuirín después de que hace 40 años, como estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajó en la construcción de estufas de leña para la comunidad.

Su trabajo, dijo, consistía en medir la cantidad de leña que las mujeres usaban en fogones de tres piedras, sustituir éstos por estufas de leña y posteriormente medir la diferencia de ambas en el uso de leña. Relató que se quedó en en lugar alrededor de 3 años y fue la experiencia que vivió en esta comunidad el tema de su tesis de licenciatura.

"Siempre he dicho que pensaba que yo venía a ensañar y, la verdad, es que quien me enseñó fue el pueblo purépecha. Yo aprendí del pueblo purépecha y en particular de las mujeres purépechas, su resistencia, su historia, su lengua, su alegría, su danza, todo lo que significa ser parte de un pueblo como Cherán Atzicuirín y un pueblo purépecha", señaló.