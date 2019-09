Promoverán más amparos por Santa Lucía

Cd. de México (21 septiembre 2019).- El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que seguirán en pie de lucha con los amparos promovidos para impedir la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y que no se pierda la obra negra del NAIM en Texcoco.



Además, reclamó la gran pérdida de recursos por la decisión de suspender la obra.



"Por eso, aunque no le guste, aunque se enoje, aunque nos llame conservadores, aunque nos llame saboteadores legales, es que hemos promovido los amparos para que esta obra no se inunde. Por eso, estamos en pie de lucha", puntualizó.



Ante jóvenes del Partido Acción Nacional, el dirigente empresarial acusó al Presidente de mentir con respecto a la continuidad de la obra en Texcoco.



"Déjenme decirles que el hoy Presidente nos mintió reiteradamente porque ha habido o hay decenas de ofertas para que esta gran obra se concluya", expresó.



Recordó que, en 2018, cuando el organismo recibió a López Obrador como candidato presidencial, él mismo le preguntó si podría continuar la construcción del aeropuerto si éste era financiado con fondos privados y si se generaba después rendimientos para el Gobierno.



"Y la respuesta, fue sí, así, sí", indicó De Hoyos.



Consideró que la decisión de cancelar la obra es un caso grave de abandono de obra en el Gobierno federal.



Es acto lesivo al patrimonio público más cuantioso en la historia de este País, aseveró.



"Ningún presidente deliberadamente ha tomado una decisión por sí mismo con este costo, ni uno solo, ni el peor Presidente que hubiéramos tenido en el pasado", acusó.



El dirigente empresarial dijo a los jóvenes panistas que la situación no paró ahí.



"El problema es la pérdida de la racionalidad e inteligencia en la toma de las decisiones públicas, el problema es la gobernanza basada en el sofisma, en la ocurrencia, en la ignorancia", advirtió.



Señaló que ahora se debe evitar que sigan ese tipo de opiniones.



"Nos corresponde a todos en la sociedad, como institución de la sociedad civil, que esta historia se repita", señaló sobre evitar que se pierda la obra.