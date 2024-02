Promueve AMLO reformas constitucionales en Cuernavaca

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Cuernavaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las iniciativas de reforma constitucional que propuso van a garantizar que si "los conservadores" regresan al poder, no podrán desaparecer tan fácilmente los programas sociales establecidos en la actual administración.

Aunque dijo que no podía hablar del tema, por la veda electoral, López Obrador adelantó que entregará la banda presidencial a quien va actuar con honestidad, rectitud y amor al pueblo.

"Vengo a Cuernavaca, Morelos, a decirles que van a continuar los programas de bienestar. Estoy enviando un paquete de iniciativas de reforma a la constitución para que esté quien esté en la presidencia, ya esos programas ya no los puedan quitar", aseguró ante cientos de ciudadanos que le aplaudieron desde la plaza pública de la capital morelense.

No obstante, el gobernador de Morelos, el también morenista Cuauhtémoc Blanco, fue abucheado.

Los dos mandatarios inauguraron la restauración del antiguo Palacio de Hernán Cortés y de un mural de Diego Rivera dañados por el sismo de 2017, pero el Mandatario Federal aprovechó para promover su paquete de reformas propuestas en medio del periodo electoral, a pesar de no contar con los votos en el Congreso.

"Saben que voy a entregar la banda, no puedo hablar de ese tema, pero sí voy a decirles que va a continuar la transformación. Le voy a entregar la banda a quien va a actuar con honestidad, con rectitud y siempre con mucho respeto y amor al pueblo, y ya no van a poder los conservadores reaccionarios regresar por sus fueros", dijo.

¡Al carajo la corrupción!", expresó.

El presidente también repitió sus promesas como la de mejorar el sistema de salud para que esté mejor que el de Dinamarca, e insistió en que continuará cola estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", para enfrentar la violencia.

"Aquí hay violencia, que necesitamos acabarla, pero no, no con la ley de El Talión. No como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos. No, no, hay que atender las causas, la paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa, que no les guste cuando digo 'abrazos, no balazos'", dijo.

El mitin en el jardín municipal, con miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en primera fila y brigadistas de Morena en la entrada tomando el nombre, teléfono y la clave de elector, fue un acto en apoyo al Presidente y a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, cuyo nombre fue coreado entre el público.

Incluso el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, promovió la continuidad del movimiento obradorista y acusó al "neoliberalismo" de ser más dañino que el terremoto de 2017.

"Este cambio no se detiene" dijo.

"En el año 2017, dos terremotos de magnitud inmensa sacudieron al País. (). Fue una catástrofe terrible, tal vez equiparable a las más de tres décadas de neoliberalismo", afirmó.