Promueven morenistas 4T entre jóvenes

Foto: Claudiashein

Ciudad de México.- Funcionarios y legisladores locales y federales, miembros y simpatizantes del Partido Morena, promovieron este jueves la llamada 4T, entre decenas de jóvenes a quienes pidieron darle continuidad.

En el Teatro Esperanza Iris, ante adolescentes provenientes de la Ciudad de México y de diversas entidades, que dijeron estarse incorporando a Morena y grupos afines, se enfatizó que, en las próximas elecciones de 2024, buscan que el voto sea permitido a partir de los 16 años de edad.

Durante el llamado "Seminario político. Relevo generacional", Miguel Torruco, diputado federal, dijo que se encarga de esa iniciativa, con la que buscan incrementar la presencia de jóvenes en ámbitos políticos.

"En virtud que las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos son el motor de la transformación en los próximos días presentaré ante el pleno de la Cámara de Diputados una propuesta de Reforma Constitucional para el sufragio efectivo se pueda ejercer desde los 16 años de edad y de esta manera la juventud mexicana pueda votar por la próxima presidenta...o presidente de la República", dijo.

El diputado ha impulsado este tipo de asambleas con el mismo nombre, en diversas entidades del país.

Los morenistas enfatizaron a las y los jóvenes presentes que serán sus sucesores y pidieron que sigan con las acciones del presidente y de los actuales gobernantes.

Al acto acudió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien alabó al presidente, presumió becas y programas sociales en la CDMX y aplaudió a la llamada 4T.

Dio las gracias a Torruco por el acto y por las y los adolescentes llevados al teatro.

"Muchas gracias a Miguel Torruco por la organización no solamente de este evento, sino por construir la organización de las y los jóvenes para la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública de México.

"Relevo generacional de un movimiento social, porque no es, desde mi perspectiva, el relevo generacional de un partido, de un gobierno, sino lo que buscamos, porque no nos cansamos de luchar, no importa el lugar en donde estemos, es mantener vivo el movimiento social de la transformación de México", dijo.