Propondrá AMLO a Biden legalizar flujo migratorio

Reforma

Zacatecas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que propondrá el lunes a Joe Biden, Mandatario de Estados Unidos, legalizar el flujo migratorio.

"Tengo una teleconferencia con Biden el lunes y vamos a tratar este asunto. Y es: a ver ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos.

"Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo, para darle garantía a los trabajadores, que no arriesguen su vida, que se protejan los derechos humanos", anunció López Obrador.

Durante un evento de evaluación del Programa de Precios de Garantía en Zacatecas, el Mandatario federal estimó que EU necesitará entre 600 mil y 800 mil trabajadores por año.

"Según mis cuentas, la economía estadounidense va a necesitar entre 600 u 800 mil trabajadores por año, que no los tienen, a pesar de la automatización y de la robótica y del avance tecnológico. Entonces, es mejor que lleguemos a un buen acuerdo", señaló.

López Obrador comparó su propuesta con el programa braseros, el cual se implementó entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial.

"Hay un antecedente, son cosas distintas, pero ayuda a comprender lo que estoy planteando. Cuando la Segunda Guerra Mundial, que intervino Estados Unidos, México ayudó porque se firmó un acuerdo para que trabajadores mexicanos fueran a levantar las cosechas a Estados Unidos, el famoso programa braseros, mientras los estadounidenses iban a Europa a la Guerra.

"Los trabajadores mexicanos ayudaron mucho para que no faltaran los alimentos, no faltara la producción en Estados Unidos. Ahora, es algo parecido, si no se tiene mano de obra mexicana, cómo se garantiza el incremento de la producción en Estados Unidos", agregó.