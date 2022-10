Propone Adán adoptar programa cultural de Hugo Chávez

Archivo / Agencia Reforma / El titular de Segob consideró que el proyecto, llevado a las comunidades, podría ayudar a prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes

Ciudad de México.— El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que México podría adoptar un programa social y de fomento musical, como el implementado por el régimen de Hugo Chávez, en Venezuela.

El funcionario federal consideró que el proyecto, llevado a las comunidades, podría ayudar a prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes.

La idea del Secretario fue mencionada, por primera vez, la noche del martes, durante una reunión con diversos sectores del Estado de Sonora, donde aseguró que el afamado director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, es un ejemplo del éxito del programa chavista.

"Es uno de los directores más afamados en el mundo, es un muchacho venezolano, de origen humilde, pero que es el fruto de una escuela, ya me van a acusar ahí de chavista, pero que, en Venezuela, en su época, diseñó un viejo profesor de música que se llama José Abreu, que había sido profesor de música del, en aquella época, joven estudiante, Hugo Chávez", relató.

"(Chávez) lo fue a ver y diseñó un esquema de llevar a todos los pueblos la música y crear orquestas infantiles y juveniles, que es el experimento cultural más exitoso en los últimos 40 años en el mundo.

No se imaginan, no nada más Dudamel, sino todos los jóvenes venezolanos que ahora se dedican a esa actividad y yo creo que en México tenemos que experimentar todo eso, porque hay talento en nuestros jóvenes".

En 2007, Hugo Chávez anunció la creación de la "Misión Música", en honor al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela (Fesnojiv), fundado por José Abreu.

Esta noche, desde Tepic, Nayarit, el Secretario de Gobernación confesó que un amigo cercano le advirtió sobre la polémica que podría desatar por la simple mención del nombre de Hugo Chávez.

Sin embargo, insistió en la necesidad de que México cuente con un programa como el implementado por el régimen bolivariano.

"Ayer puse un ejemplo y una gente, a la que yo estimo, escucho y respeto, me comentó 'no lo hubieses dicho', porque mencione un nombre, 'te lo van a tomar a mal'. Pero yo decía que Gustavo Dudamel viene a México a dar unos conciertos, es un genio de la música, pero es el fruto de un proyecto de formación cultural en un país donde fueron a buscar a los niños, a los jóvenes y a educarlos y fueron creando pueblo por pueblo a crear orquestas sinfónicas", refirió.

"Era un genio el que diseñó este esquema, se llamaba José Abreu, murió hace como cuatro o cinco años, era un viejo profesor de música y yo me pregunto: bueno y por qué en México no podemos hacer algo así, por qué no lo intentamos, entonces hay que ir a la cultura, a fomentar el deporte".