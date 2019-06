Propone AMLO adelantar consulta para revocación

Ciudad de México.- El presidente López Obrador planteó que la consulta sobre revocación de mandato se adelante para el domingo 21 de marzo del 2021.

Esto luego que la oposición criticara la propuesta del Ejecutivo de que el ejercicio se realice el mismo día de las elecciones intermedias.

"Lo propusimos, pero los senadores, diputados federales de Oposición que actúan de manera legítima y los reconocemos, sostiene que no debe de llevarse a cabo el ejercicio de consulta para ver si continua o renuncia el Presidente el mismo día de la elección intermedia federal en el 2021, que es la propuesta", dijo en conferencia mañanera.

Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que su propuesta está enfocada a que no se gaste más pero que si no se acepta hacerla el día de la elección, que se adelante, pero sin costo adicional.

"Estoy haciendo la propuesta de que sea el mismo día para no gastar, para que se entregue una boleta más y se pregunte quieres que continúe el presidente o que renuncie, para no hacer un doble gasto, pero ellos sostienen que esto tiene un propósito político electoral y que va a significar sumar simpatías y que va a favorecer a un partido, al que yo pertenezco".

Legisladores de oposición han advertido que la minuta de revocación es "una trampa" para la sociedad por el hecho de que el Ejecutivo pretende que su nombre aparezca en una boleta adicional a la de los candidatos a diputados.