Propone AMLO voto electrónico en Sindicato de Pemex

Alfredo Moreno/ Reforma

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la elección del nuevo dirigente del sindicato de Pemex se lleve a cabo a través de voto electrónico, con la finalidad de evitar acarreos a las asambleas y presiones a los trabajadores.

Según el Mandatario, con ese mecanismo se podría garantizar la libertad de los sindicalizados, quienes podrían participar en la elección desde sus propias casas.

"Que no sean asambleas necesariamente, que no haya acarreo, sino que pueda el trabajador votar electrónico, libremente, de manera directa, desde su domicilio", pidió.

"Que no tenga que ir a algún lugar o que lo acarreen, no. Tiene su ficha, eso en el sindicato del petróleo se sabe, nada más se busca un mecanismo para que en una semana se esté votando de manera electrónica, con candados que no haya alteraciones, libremente vote".

López Obrador sostuvo que se debe garantizar la democracia sindical, piso parejo a los contendiente y que todos los involucrados puedan participar.

"Que no haya inequidad, que todos puedan dirigirse a los trabajadores y que las elecciones sean limpias, sean libres, voto directo, secreto", expresó.

El Jefe del Ejecutivo recordó que, hace apenas unos días, se registró la primera inconformidad en materia laboral por parte de Estados Unidos, en el marco del T-MEC.

Además de reconocer que los denunciantes tenían la razón, porque se registraron irregularidades en una planta de General Motors, el Presidente advirtió que su Gobierno vigilará el cumplimiento de los acuerdos.

"Además, hay ahora el compromiso adicional por el tratado de libre comercio de que debe de haber democracia. Acaba de haber una impugnación en una planta automotriz porque no fueron limpias las elecciones y se coincidió", dijo.

"Nosotros estamos de acuerdo en el reclamo que hicieron sindicatos de Estados Unidos al Gobierno de Estados Unidos y transmitidos esos reclamos a México, y los aceptamos, y estuvimos de acuerdo. Ya lo habíamos nosotros contemplado con anticipación y se tienen que reponer esos procedimientos, tiene que haber democracia sindical".