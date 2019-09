Propone Muñoz Ledo a CNTE Parlamento Abierto

Ciudad de México.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara baja, propuso a los maestros de la CNTE que impidieron la sesión de hoy participar en un Parlamento Abierto en torno a las leyes secundarias de la reforma educativa.

El parlamentarista intentó ejercer la profesión con los maestros apostados en las entradas de San Lázaro, donde impidieron el acceso y la salida de trabajadores legislativos.

"¿Qué quieren, impedir una ley? Nunca la van a impedir, se va a legislar, influir en la ley es trabajar en la comisión, yo les propongo un Parlamento Abierto, todos los que quieran ir a discutir es allá dentro, no es acá afuera, aquí no van a impedir nada, no entiendo su objetivo", dijo en entrevista.

"¿Quieren hacerse visibles? Ya se hicieron, no van a ganar un concurso de visibilidad".

Apoyado por ayudantes para llegar, Muñoz Ledo caminó entre los manifestantes y les preguntó qué querían.

En uno de los accesos cerrados, el diputado morenista aconsejó a los maestros hablar con los 40 legisladores afines a la CNTE y "darles línea" de sus demandas a fin de que éstas se discutan en el recinto legislativo.

"La CNTE es el único organismo social que tiene 40 diputados, ya los quisieran para un día de fiesta la CTM o la CNC", bromeó.

"Pero a esos 40 ya se les olvidó de dónde salieron, ya se olvidaron de la gente del magisterio. Ahora regresen a donde salieron a ver si les van a dar el voto", reclamó una maestra.

"Yo sí sé de dónde salí, salí del vientre de mi mamá", reviró Muñoz Ledo. "No puedo regresar a donde salí porque mi mamacita ya murió".

Un maestro de la Sección 22 de la CNTE quiso comprometer a Muñoz Ledo a que firmara allí mismo que se incorporaría a las leyes secundarias de la reforma el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), pero el diputado se negó.

Al retirarse, comentó a uno de sus colaboradores:

"Aunque me forzara, no voy a firmar, yo soy un legislador. Es un proceso intencionalmente más conducido y tengo ciertas sospechas, porque solo vienen aquí no van a ningún otro lado".

-¿Qué sospechas?, se le preguntó.

"Eso no se lo digo a nadie, mis sospechas las daré a conocer en el último capítulo, porque yo fui un lector asiduo de Sherlock Holmes", dijo.

Muñoz Ledo reprochó que el Gobierno de la Ciudad de México no haya enviado a elementos policiacos a que ordenaran el acceso a San Lázaro sin violencia.

"La Constitución de la CDMX prevé la protesta social y cómo resolver. Nos tiene que apoyar el Gobierno de la CDMX, lo veo ausente, de esa reja para acá es competencia del Gobierno de la Ciudad", observó.