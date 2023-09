Propone Pepe Aguilar incluir charrería en libros de texto

El cantante Pepe Aguilar propuso que la cultura de la charrería mexicana sea incluida en los libros de texto gratuito.

En el marco de la sesión solemne en la Cámara de Diputados por el Día Nacional del Charro, el también compositor indicó que la charrería es el único deporte nacional y fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo que es necesario que los niños lo entiendan.

"Es 100 por ciento necesario incluir la cultura de la charrería en los libros de texto, tampoco vamos a hacer a los niños expertos en charrería pero, por lo menos, que entiendan de qué se trata", expresó

Aguilar consideró que legisladores y Gobiernos federal y estatales tienen que ayudar a la charrería porque, al ser un deporte que es de todos los mexicanos, no debe morir.

"Más que sentirnos orgullos aquí, qué bueno que nos sentimos escuchados, por supuesto, es un orgullo estar aquí, pero más que nada, es aprovechar la oportunidad para ser escuchados por los diputados, ser escuchado por el Gobierno mexicano y que apoyen al único deporte nacional que existe", dijo.

El cantante descartó que se esté perdiendo la tradición de la charrería, ya que "hay más asociaciones de charros que nunca en la historia de México".

Sin embargo, explicó que se trata de una práctica tremendamente cara, ya que se necesita poder pagar un caballo, estar en un lienzo y ser parte de una asociación, por lo que se necesitan apoyos.

"Si no hay manera de que todo mundo pueda practicarlo puede llegar a ser elitista, pero si el Gobierno ayuda, para empezar, concientizando a todos los mexicanos de lo que es la charrería. Tú pregúntale a un joven ahorita de 15 a 18 años a ver si tiene idea de qué se trata; no tiene la menor idea, y lo trae en la sangre, es parte de su historia, de su cultura, de su vida, aunque no lo conozca", afirmó.